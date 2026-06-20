Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ ξεκαθαρίζει κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης.

Χιλιάδες πολίτες που εμπλέκονται σε διαδικασίες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και οι κληρονόμοι ιδιοκτητών ακινήτων, επηρεάζονται από τη νέα γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία ξεκαθαρίζει κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων. Η γνωμοδότηση αφορά περιπτώσεις όπου δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα προσώπων που έχουν ήδη αποβιώσει, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αμφισβήτηση για το ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.

Η υπόθεση απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Αγρίνιο

Η υπόθεση ξεκίνησε από απαλλοτρίωση ακινήτου στην περιοχή του Αγρινίου για την κατασκευή οδικού έργου. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου είχε αναγνωρίσει το 2018 ως δικαιούχο της αποζημίωσης έναν ιδιοκτήτη ακινήτου. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε πεθάνει αρκετούς μήνες πριν κατατεθεί στο δικαστήριο η αίτηση για την αναγνώρισή του ως δικαιούχου.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ομόφωνα ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση είναι νομικά ανύπαρκτη. Όπως επισημαίνει, ένα φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει δεν μπορεί να είναι διάδικος σε δικαστική διαδικασία. Επομένως, όταν μια αίτηση κατατίθεται στο όνομα ανθρώπου που έχει ήδη πεθάνει, η δίκη θεωρείται ότι δεν διεξήχθη νόμιμα και η απόφαση που εκδίδεται δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή αποζημίωσης ούτε στους ίδιους ούτε στους κληρονόμους τους.

Τα ποσά που είχαν δοθεί σε κληρονόμους πρέπει να επιστραφούν

Με βάση αυτή την ερμηνεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν μπορεί να καταβάλει αποζημίωση στηριζόμενο σε μια τέτοια απόφαση. Παράλληλα, το ΝΣΚ εξέτασε και το θέμα χρημάτων που είχαν ήδη δοθεί σε κληρονόμους του αποβιώσαντος. Η πλειοψηφία των μελών του έκρινε ότι τα ποσά αυτά πρέπει να αναζητηθούν και να επιστραφούν, καθώς η πληρωμή βασίστηκε σε απόφαση που θεωρείται ανυπόστατη.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης προέκυψε και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Από τα στοιχεία του Κτηματολογίου διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είχε πωληθεί ήδη από το 2009, αρκετά χρόνια πριν κηρυχθεί η απαλλοτρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αποβιώσας δεν ήταν πλέον ιδιοκτήτης όταν ξεκίνησε η διαδικασία απαλλοτρίωσης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος της αποζημίωσης.