Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Δύο νέα εγχώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ δεν καταγράφηκαν θάνατοι, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ.

Συνολικά επτά ασθενείς νοσηλεύονται, από τους οποίους οι δύο σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με βάση τα τελευταία στοιχεία.

Έως σήμερα, 8 Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί οχτώ θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας από 66 έως 86 ετών. Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο και δεν περιλαμβάνεται στον συνολικό απολογισμό των νεκρών.

Μέχρι στιγμής έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 93 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 75 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 18 είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις.

Επίσης, έχουν καταγραφεί δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν το ένα στη Σερβία και το άλλο στην Ιταλία.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

