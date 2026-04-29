Η οπτική ίνα ως υποδομή ισότητας: η Inalan επενδύει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Με ξεκάθαρη δέσμευση απέναντι στην κοινωνία και τη συμπερίληψη, η Inalan συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο 1ο Esports Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Απριλίου στο The Ellinikon Experience Park.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα και τη θερμή στήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Στο πλαίσιο αυτό, η Inalan αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει προσωπικά τον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, για την πολύτιμη συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτής της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας, καθώς και για το όραμά του να μετατρέψει την περιοχή σε κόμβο καινοτομίας και πολιτισμού.

Παράλληλα, η Inalan ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού, κ. Βαγγέλη Καστανιά, για την εξαιρετική συνεργασία και την αδιάκοπη προσπάθειά του να θέσει τις βάσεις για έναν υγιή και οργανωμένο ηλεκτρονικό αθλητισμό στην Ελλάδα.

Η διοργάνωση αποτέλεσε ένα πολυδιάστατο γεγονός που συνδύασε τεχνολογία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, φέρνοντας κοντά επαγγελματίες του gaming, μαθητές, creators και θεσμικούς φορείς. Στόχος ήταν η ανάδειξη του esports ως σύγχρονου πεδίου έκφρασης, αλλά και ως εργαλείου κοινωνικής ένταξης, ψηφιακής παιδείας και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Esports για όλους: Η τεχνολογία ως καταλύτης συμπερίληψης

Σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιακή πρόσβαση καθορίζει όλο και περισσότερο τις ευκαιρίες των ανθρώπων, η Inalan επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της τεχνολογίας: όχι απλώς ως υποδομή ταχύτητας, αλλά ως εργαλείο ισότητας.

Μέσα από το πάνελ «Esports για Όλους», αναδείχθηκε η ανάγκη για υποδομές που επιτρέπουν σε κάθε άτομο να συμμετέχει ισότιμα, χωρίς φυσικούς ή τεχνολογικούς περιορισμούς, μια ανάγκη που ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα της Inalan για ένα ανοιχτό και προσβάσιμο διαδίκτυο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Inalan δεν λειτούργησε απλώς ως χορηγός, αλλά ως ενεργός υποστηρικτής ενός οικοσυστήματος που ενώνει διαφορετικές κοινότητες μέσα από την τεχνολογία.

Η Inalan υποστηρίζει έμπρακτα την εξάλειψη στερεοτύπων στον χώρο του gaming και παράλληλα αναγνωρίζει τον ρόλο της στην καταπολέμηση φαινομένων όπως ο ψηφιακός εκφοβισμός, επενδύοντας σε ένα internet που ενώνει αντί να διχάζει.

Το μέλλον της συνδεσιμότητας είναι ανθρώπινο

Για την Inalan, η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική εξέλιξη, αλλά κοινωνική ευθύνη.

Η συμμετοχή της στο Esports Summit 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας την πρόσβαση, τη γνώση και την ισότητα στον ψηφιακό κόσμο.

Καθώς οι παίκτες διεκδικούσαν τη νίκη στους τελικούς, η Inalan ανέδειξε ένα διαφορετικό μήνυμα: ότι το πραγματικό «game changer» δεν είναι η μόνο η ταχύτητα, αλλά και η δυνατότητα όλων να συμμετέχουν.