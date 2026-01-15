Η ανάκριση γίνεται προς πάσα τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου θύματος.

Στις Σέρρες συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες για τον θάνατο του 17χρονου. Παρά την ομολογία του 16χρονου, που βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος και παραδέχτηκε πως ξυλοκόπησε τον ανήλικο, η οικογένεια του θύματος ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν ήταν μόνος του κατά την επίθεση.

Το σενάριο εμπλοκής και δεύτερου ατόμου στο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές προχωρούν σε από την αρχή διερεύνηση όλων των στοιχείων. Συγκεκριμένα, η ΕΛ.ΑΣ. ανακρίνει εκ νέου όλους τους ανηλίκους που φέρονται να εμπλέκονται στον καυγά, ενώ εξετάζονται προσεκτικά τα κινητά τηλέφωνα της παρέας του 16χρονου κατηγορούμενου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν μηνύματα, συνομιλίες ή στοιχεία που να αποδεικνύουν συμμετοχή και άλλων προσώπων.Παράλληλα, η εγκληματολογική υπηρεσία έχει λάβει δείγματα DNA από τα ρούχα και τα νύχια του 17χρονου, που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο αν υπήρξαν και άλλοι δράστες κατά τον ξυλοδαρμό.

Στόχος των ερευνών είναι να εξακριβωθεί η πλήρης αλληλουχία των γεγονότων. Οι αρχές λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα χτυπήματα που προκάλεσαν τον θάνατο του 17χρονου ήταν ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι δεν μπορούσαν να προέλθουν μόνο από τη σωματοδομή του φερόμενου δράστη. Σημείο «κλειδί» στη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να δώσει και η αρσή του απορρήτου των επικοινωνιών του φερόμενου δράστη και η εξέταση των επαφών του θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες και τους τυχόν εμπλεκόμενους. Η έρευνα ωστόσο δυσχεραίνεται από την έλλειψη βιντεοληπτικού υλικού, καθώς δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει το περιστατικό, ενώ απουσιάζουν μέχρι στιγμής και οι μαρτυρίες γειτόνων από το σημείο της συμπλοκής.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέργιος Κλειτσιώτης, υπογράμμισε ότι η ανάκριση πλέον γίνεται προς κάθε κατεύθυνση, ώστε είτε να εντοπιστούν νέα στοιχεία είτε να αποκλειστούν πιθανά σενάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος των Αρχών είναι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσους συμμετείχαν, άμεσα ή έμμεσα, στον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου.

