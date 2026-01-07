Ο 17χρονος δέχτηκε πολλά και ισχυρά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι του όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Σοκ προκαλούν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του 17χρονου που έχασε τη ζωή του στις Σέρρες, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από 16χρονο, το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατος του νεαρού προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων, αποτέλεσμα πολλαπλών και ισχυρών χτυπημάτων τόσο στο κεφάλι όσο και στην κοιλιακή χώρα και τα πλευρά. Αρχικά, ο 16χρονος είχε ισχυριστεί ότι είχε χτυπήσει το θύμα μόνο με μία αγκωνιά, ωστόσο τα ευρήματα της ιατροδικαστικής δείχνουν ότι το παιδί δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματος, οδηγώντας στην τραγική κατάληξη. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης και τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών για τον θάνατο του 17χρονου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfifocdgsvyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη - Το «μοιραίο» SMS που οδήγησε στον θανατηφόρο καβγά

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών από την τραγική κατάληξη ενός καβγά μεταξύ δύο ανηλίκων, που κόστισε τη ζωή σε έναν 17χρονο μαθητή. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 16χρονος δράστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, έχει ήδη ομολογήσει ότι χτύπησε το θύμα, ενώ φαίνεται πως αφορμή για τη μοιραία σύγκρουση αποτέλεσε ένα μήνυμα που εστάλη σε κοπέλα με την οποία διατηρούσε σχέση ο θύτης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi9zexb81mh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο άτυχος 17χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειάς του και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Τον ανήλικο εντόπισε η οικογένειά του, αφού τον αναζητούσαν για ώρες. Η αδερφή του ήταν εκείνη που κατέβηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας και αντίκρυσε τον Άγγελο νεκρό. «Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 12:15 το μεσημέρι. Δυστυχώς οι γιατροί του νοσοκομείου δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γιατί το παιδί ήταν πολλές ώρες νεκρό» δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Άμεσα κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, λίγες ώρες νωρίτερα, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο, μαζί με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfidaki7al6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «μοιραίο» SMS

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο 16χρονος πληροφορήθηκε ότι ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του. «Αν τα χαλάσεις με τον Α... (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», φαίνεται να έστειλε το θύμα στην κοπέλα του ανήλικου δράστη. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στον θύτη όπως ισχυρίστηκε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συνάντηση των δύο παιδιών, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο.

«Νευρίασα πολύ όταν κατάλαβα ότι έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου. Τον είδα και τον χτύπησα» ψέλλισε ο 16χρονος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όταν ο δράστης είδε τον νεαρό έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, τον χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfiabhc6voep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στο παρελθόν του 16χρονου, το οποίο, παρά τη νεαρή ηλικία του, χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά. Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις κλοπών και κατοχής ναρκωτικών, ενώ είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Ανηλίκων. Σε βάρος του είχαν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα, ωστόσο, όπως φαίνεται, αυτά δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν την τραγική εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfidaki7al6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το καλοκαίρι του 2023, σε ηλικία μόλις 14 ετών, προσήχθη ως ύποπτος και αφέθηκε ελεύθερος μετά από εξακρίβωση στοιχείων. Τον Μάρτιο του 2024 συνελήφθη για κλοπή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή 32 γραμμαρίων κάνναβης. Τον Νοέμβριο του 2024 προσαγάγεται εκ νέου ως ύποπτος, χωρίς να προκύψει περαιτέρω δίωξη. Παράλληλα, από την πρώτη σύλληψη είχε κινητοποιηθεί η Εισαγγελία Ανηλίκων, με σκοπό να εξεταστεί η αφαίρεση της επιμέλειας από τη μητέρα του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfifwn82cfe9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά τη σύλληψη για ναρκωτικά, κινήθηκε διαδικασία μεταβίβασης της επιμέλειας σε συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο η μητέρα του παιδιού αρνήθηκε. Έτσι, επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο διοικητικής επιμέλειας από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σερρών, που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κάτοικοι των Σερρών, γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν προβληματισμό για το πώς ένα παιδί με γνωστό ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς βρέθηκε ανεξέλεγκτο, με αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Παράλληλα, ένταση σημειώθηκε και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, όπου συγγενικά πρόσωπα του 16χρονου αντέδρασαν επιθετικά στην παρουσία δημοσιογράφων, την ώρα που η μητέρα του εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfiabhc6voep?integrationId=40599y14juihe6ly}