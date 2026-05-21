Η Fraport Greece και το MOMUS έφεραν τη «φαντασία εν κινήσει» σε παιδιά, επιβάτες και επισκέπτες του αεροδρομίου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, η Fraport Greece και το MOMUS πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 18 Μαΐου ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό εργαστήριο στον χώρο του MOMUS Air, στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», προσφέροντας σε παιδιά και ταξιδιώτες μία ιδιαίτερη εμπειρία δημιουργίας, τέχνης και φαντασίας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Φαντασία εν κινήσει» συμμετείχαν παιδιά από το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έργα σύγχρονης τέχνης που φιλοξενούνται στο MOMUS Air και να ταξιδέψουν δημιουργικά σε «φανταστικούς προορισμούς», μέσα από εικόνες, ιστορίες και εικαστικές δράσεις.

Με αφετηρία έργα σημαντικών καλλιτεχνών, όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, η Λένα Αθανασοπούλου και ο Στήβεν Αντωνάκος, τα παιδιά εξερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στο ταξίδι, τη φαντασία και την τέχνη, μετατρέποντας συμβολικά το αεροδρόμιο σε έναν τόπο έμπνευσης, δημιουργικής έκφρασης και πολιτιστικής εμπειρίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, επιβάτες και επισκέπτες του αεροδρομίου είχαν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δωρεάν ξενάγηση στον χώρο του MOMUS Air, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική διάσταση της ταξιδιωτικής εμπειρίας μέσα από τη σύγχρονη τέχνη.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Fraport Greece με το MOMUS και της διαρκούς προσπάθειας ανάδειξης των αεροδρομίων ως ανοιχτών χώρων πολιτισμού, δημιουργίας και ουσιαστικής σύνδεσης με την τοπική κοινωνία.