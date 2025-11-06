Συγκινεί η Δανάη Μπάρκα με της ευχές της για τα γενέθλια της μητέρας της, Βίκυ Σταυροπούλου.

Σήμερα, 6 Νοεμβρίου, η Βίκυ Σταυροπούλου γιορτάζει τα γενέθλιά της και η κόρη της, Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε ορισμένες ευχές μαζί της και με του διαδικτυακούς της φίλους.

Οι δύο γυναίκες έχουν αποδείξει και στο παρελθόν το ουσιαστικό δέσιμο που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μεταξύ τους, ενώ η σημερινή ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα, επιβεβαιώνει την αγνή αγάπη που διατηρούν.

Πέρα από τα «χρόνια πολλά» η Δανάη Μπάρκα, φρόντισε να ευχαριστήσει τη μητέρα τη για όλα όσα της έχει προσφέρει αυτά τα χρόνια, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε πως η μητέρα της, έχει τον βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει τη ζωή.

Στο καρουζέλ φωτογραφιών, παρουσιάζονται οι δύο γυναίκες χαμογελαστές, σε άλλη μόνη της η Βίκυ Σταυροπούλου να απολαμβάνει τον καφέ της και στην τρίτη, ένα βίντεο είναι αρκετό για να συμπεριλάβει μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές των δύο γυναικών.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Στη λεζάντα της δημοσίευσης η Δανάη Μπάρκα σημειώνει χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά μαμά. Να σε χαίρομαι. Σ ευχαριστώ.

Σ ευχαριστώ που είσαι αληθινή, σ’ ευχαριστώ που στα δύσκολα χορεύεις για να αντέξει η ψυχούλα σου, σ’ ευχαριστώ που τα όμορφα τα μοιράζεσαι με όσους αγαπάς, σ’ ευχαριστώ που όταν δεν είχες χρήματα να αγοράσεις ούτε τσιγάρα μου έβαζες μουσική στο σπίτι για να μην ακούω τα κλάματα σου στο δίπλα δωμάτιο (μέχρι που κρυφοκοίταξα απ την κλειδαρότρυπα) , σ’ ευχαριστώ που εσύ κάνεις όλο τον κόσμο να βγαίνει απ τα σκοτάδια του και τα δικά σου δεν τα μοιράζεσαι αλλά θα είμαι πάντα εκεί να τα διώχνω με όσες αγκαλιές θες, σ’ ευχαριστώ που ό,τι δυσάρεστο έχεις ζήσει το έχεις μετατρέψει σε δύναμη, σ’ ευχαριστώ για την ανοιχτωσιά σου, σ’ ευχαριστώ για το φώς σου, σ’ ευχαριστώ που «γελάς» τις άσχημες ιστορίες της ζωής και τις κάνεις να μοιάζουν κωμικές, σ’ ευχαριστώ που δέχεσαι την τρέλα μου σ’ ευχαριστώ που ο τρόπος που ζεις και μεγάλωσες με τους φίλους σου με έκανε να αγαπάω την ξεγνοιασιά και την αυθεντικότητα. Σ ευχαριστώ γιατί μέσα από σένα, μαθαίνω και σε αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο.

Σ ’ευχαριστώ που είσαι εσύ.

(Πολλές φορές για κάποιους απ’ αυτούς τους λόγους ΔΕΝ σ’ ευχαριστώ αλλά σήμερα ένεκα της ημέρας κρατάμε τα θετικά )

Σε ευχαριστώ γιατί χωρίς να το καταλαβαίνεις με μαθαίνεις τι είναι ζωή, τι είναι σημαντικό & τι ασήμαντο, ποιός αξίζει την ενέργεια μου & ποιος όχι.. μου δείχνεις τι σημαίνει αγάπη, φροντίδα και νοιάξιμο. Να σε χαίρομαι, να σε θαυμάζω & να με ακούς !

Υ.Γ : Σ ευχαριστώ γιατί παρότι έμαθες να είσαι «μαμά» όσο μεγαλώναμε μαζί, τελικά…τα κατάφερες στον πιο δύσκολο ρόλο που θα μπορούσες να αναλάβεις.

Μαμά»

{https://www.instagram.com/p/DQtsXpojESR/?hl=el&img_index=1}