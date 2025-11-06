Μέσω skype συνδέθηκε στη σημερινή εκπομπή η Σοφία Μουτίδου.

Με μία αναπάντεχη απουσία ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η εκπομπή «Real View» στο ΟΡΕΝ, καθώς η Ελίνα Παπίλα, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλενα Χριστοπούλου, εμφανίστηκαν στο πλατό χωρίς την τέταρτη της παρέας, τη Σοφία Μουτίδου.

Αρχικά λοιπόν, η απουσία της ηθοποιού από το πλατό κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινό και των τηλεθεατών, ωστόσο η Δάφνη Καραβοκύρη, πήρε το λόγο και υποδέχτηκε τη σημερινή καλεσμένη της εκπομπή.

«Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη Real View, εδώ στο ΟΡΕΝ, εννιά με έντεκα. Πολυποίκιλη και σήμερα η ατζέντα μας – πολυδιάστατη. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας την Αλεξάνδρα Τσόλκα μία εξαίρετη δημοσιογράφο», ανέφερε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη και κάθε μία από τις τρεις γυναίκες υποδέχθηκαν την καλεσμένη τους.

Σε δεύτερο χρόνο, η διαχειρίστρια της εκπομπής για σήμερα, εξήγησε πως η Σοφία Μουτίδου, θα συνδεθεί την πρώτη ώρα της εκπομπής μέσω skype: «Δεν θα έχουμε μόνο μαζί μας την Αλεξάνδρα Τσόλκα, θα έχουμε και τη Σοφία Μουτίδου, η οποία θα βρίσκεται λίγο πιο μακριά, αλλά θα είναι μαζί μας μέσω skype…», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια λοιπόν, η Σοφία Μουτίδου, εμφανίστηκε με ζωντανή σύνδεση, ενώ η απουσία της οφείλεται στο γεγονός πως η ίδια βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια των παραστάσεων που πρωταγωνιστεί.

