Μετά την τραγική είδηση με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, αρκετά πούλμαν επιστρέφουν με πρώτο σταθμό την Τιμισοάρα στη Ρουμανία για να βρεθούν δίπλα στους τραυματίες.

Μετά την τραγική είδηση με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, πολλοί φίλοι της ομάδας που ταξίδευαν για τη Γαλλία επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Τα πούλμαν είχαν προορισμό τη Λιόν για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομώνυμη ομάδα στο ματς της Πέμπτης για το Europa League.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες μετά την τραγική είδηση, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι συντετριμμένοι και αρκετά λεωφορεία που μεταφέρουν τους φίλους της ομάδας στη γαλλική πόλη επιστρέφουν προς την Τιμισοάρα της Ρουμανίας, για να βρεθούν δίπλα στους τραυματίες.

Το παιχνίδι με τη Λιόν αναμενόταν πως θα ήταν μια γιορτή για τους φιλάθλους της ομάδας, που έκαναν sold out τα εισιτήρια. Στη Λιόν υπολογίζεται ότι θα ταξίδευαν πάνω από 3.000 άτομα για να παρακολουθήσουν από κοντά την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αρκετά πούλμαν που είχαν ξεκινήσει και βρίσκονταν τόσο στη Ρουμανία και την Ουγγαρία έχουν ήδη ξεκίνησαν την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε σε επαφή με την UEFA για την αναβολή του αγώνα, μετά την τραγική είδηση με τους 7 νεκρούς και 3 τραυματίες φιλάθλους της ομάδας, που μετέβαιναν στην Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Ωστόσο η ΠΑΕ ΠΑΟK έλαβε αρνητική απάντηση.

«Όχι» στην αναβολή του αγώνα από την UEFA

Η UEFA απάντησε πως είναι αδύνατη η αναβολή του αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ «αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη. Ο πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

»Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες. Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας. Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας. Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την UEFA. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας. Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες».

