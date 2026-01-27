Η πρώτη ανακοίνωση από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για σήμερα μετά το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς και τους 3 τραυματίες φιλάθλους της ομάδας το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία.

Η ανακοίνωση:

«Μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη που προέκυψε από το δυστύχημα φίλων του ΠΑΟΚ κατά την εκδρομή τους στη Γαλλία για τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Λιόν, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποφασίζει την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα διοικητικού συμβουλίου.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση».

{https://www.facebook.com/ACPAOK.GR/posts/1504015818392745?ref=embed_post}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε ΕΔΩ live τις εξελίξεις με το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.