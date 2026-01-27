Συλλυπητήριο μήνυμα για της τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ εξέδωσε μεταξύ άλλων και η Παρτιζάν.

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Λιόν για την τραγωδία με τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ταξίδευαν οδικώς στη Γαλλία για την αναμέτρηση της Πέμπτης, στο πλαίσιο του Europa League. Από το τροχαίο δυστύχημα επτά φίλαθλοι είναι νεκροί και οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας έχουν τις αισθήσεις τους.

«Η Ολιμπίκ Λυών εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια αρκετών οπαδών του σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που αυτή τη στιγμή αναρρώνουν. Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα OL - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο στάδιο Groupama»

{https://twitter.com/OL/status/2016176925333483531}

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και η Παρτιζάν.

«Η ΚΚ Παρτιζάν θρηνεί βαθιά την τραγωδία στην οποία έχασαν τη ζωή τους οπαδοί του ΠΑΟΚ. Οι σκέψεις και οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την ελληνική ασπρόμαυρη οικογένεια» αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

{https://twitter.com/PartizanBC/status/2016165163980775587}

