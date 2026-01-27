Παρά το αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, η αναμέτρηση με τη Λιόν θα διεξαχθεί κανονικά.

Δεν αναβάλλεται το παιχνίδι με τη Λιόν, παρά το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε σε επαφή με την UEFA για την αναβολή του αγώνα, μετά την τραγική είδηση με τους 7 νεκρούς και 3 τραυματίες φιλάθλους της ομάδας, που μετέβαιναν στην Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Ωστόσο η ΠΑΕ ΠΑΟK έλαβε αρνητική απάντηση.

Η UEFA απάντησε πως είναι αδύνατη η αναβολή του αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ «αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη. Ο πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

»Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες. Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας. Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας. Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την UEFA. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας. Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες».

