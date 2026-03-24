Καθώς το σώμα γερνά, μικρές ορμονικές αλλαγές αρχίζουν να επηρεάζουν το πού αποθηκεύεται το λίπος, με σημαντικές συνέπειες για τη μακροχρόνια υγεία. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, το σωματικό λίπος δεν αυξάνεται απλώς. Μετακινείται επίσης σε διαφορετικές περιοχές, και αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία.

Το λίπος που αποθηκεύεται κάτω από το δέρμα, γνωστό ως υποδόριο λίπος, αποτελεί φυσιολογικό και απαραίτητο μέρος του σώματος. Ωστόσο, το σπλαχνικό λίπος συσσωρεύεται βαθύτερα στην κοιλιά, γύρω από τα εσωτερικά όργανα, και σχετίζεται πολύ περισσότερο με προβλήματα όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ορμόνες συμβάλλουν σε αυτή τη σχετιζόμενη με την ηλικία μετακίνηση του λίπους, με την τεστοστερόνη να παίζει σημαντικό ρόλο στο πού καταλήγει το λίπος με την πάροδο του χρόνου.

«Καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες μεγαλώνουν, παρατηρείται μια ανθυγιεινή ανακατανομή του λίπους από πιο ακίνδυνες περιοχές προς τη σπλαχνική κοιλότητα», λέει ο Jacob Earp, επίκουρος καθηγητής Κινησιολογίας στο College of Agriculture, Health and Natural Resources (CAHNR). «Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των σεξουαλικών ορμονών και της κατανομής λίπους σε όλο το σώμα.»

Οι παραδοσιακές δίαιτες αδυνατίσματος δεν μειώνουν επιλεκτικά το σπλαχνικό λίπος. Μειώνουν το συνολικό σωματικό βάρος, κάτι που μπορεί να αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι πρέπει να διατηρήσουν τη μυϊκή μάζα κατά την ανάρρωση και την υγιή γήρανση σύμφωνα με το scitechdaily.com.

«Η εφαρμογή αυτών των γενικών στρατηγικών απώλειας βάρους δεν είναι πάντα η πιο υγιεινή προσέγγιση, ειδικά επειδή χάνεται μυϊκή μάζα μαζί με το λίπος, και η διατήρηση των μυών είναι εξαιρετικά σημαντική όσο μεγαλώνουμε», προσθέτει ο Earp.

Μια νέα προσέγγιση ανάρρωσης

Για να δοκιμάσουν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, ο Earp ηγήθηκε μιας μελέτης σε ηλικιωμένες γυναίκες που ανέρρωναν από κάταγμα ισχίου, έναν από τους σοβαρότερους τραυματισμούς στην τρίτη ηλικία. Για πολλούς ασθενείς, η βλάβη υπερβαίνει το απλό σπάσιμο του οστού. Η ανάρρωση συχνά φέρνει πτώση της κινητικότητας, απώλεια ανεξαρτησίας και αυξημένο κίνδυνο επιπλέον προβλημάτων υγείας.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο αν ένα τοπικό τζελ τεστοστερόνης, σε συνδυασμό με άσκηση, θα μπορούσε να βελτιώσει την ανάρρωση με τρόπο που οι τυπικές μέθοδοι απώλειας βάρους δεν μπορούν. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Obesity Pillars.

Τα κατάγματα ισχίου αποτελούν σημαντικό ζήτημα υγείας για τις ηλικιωμένες γυναίκες. Συμβαίνουν σχεδόν τρεις φορές πιο συχνά στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες και αποτελούν κύρια αιτία απώλειας ανεξαρτησίας. Η μειωμένη κινητικότητα μετά τον τραυματισμό αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για περαιτέρω ασθένειες και επανατραυματισμό.

Η μελέτη ακολούθησε 66 γυναίκες άνω των 65 ετών που ανέρρωναν από πρόσφατο κάταγμα ισχίου. Πριν ξεκινήσουν, κάθε συμμετέχουσα υπεβλήθη σε σάρωση DXA για αξιολόγηση της σύστασης σώματος. Όλες οι συμμετέχουσες ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, αλλά μόνο μία ομάδα έλαβε τζελ τεστοστερόνης ως μέρος της παρέμβασης.

Μετά από έξι μήνες, οι επαναληπτικές σαρώσεις δεν έδειξαν διαφορά στο συνολικό σωματικό λίπος μεταξύ των ομάδων. Ωστόσο, οι γυναίκες που έλαβαν τεστοστερόνη είχαν χαμηλότερα επίπεδα σπλαχνικού λίπους. Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε αύξηση του σπλαχνικού λίπους, όπως συνήθως συμβαίνει κατά την ανάρρωση από κάταγμα ισχίου.

«Όταν υπάρχει τραυματισμός και γενικά με την ηλικία, αναμένουμε αύξηση του σπλαχνικού λίπους», λέει ο Earp. «Αυτό πραγματικά ανέτρεψε την τάση και προκάλεσε επιλεκτική μείωση του λίπους στη σπλαχνική κοιλότητα.»

Επιπτώσεις για τη γήρανση και την ανάρρωση

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν μια νέα πιθανή προσέγγιση για βελτίωση της ανάρρωσης σε ηλικιωμένες γυναίκες με κατάγματα ισχίου. «Αυτοί οι τραυματισμοί είναι καταστροφικοί και οι περισσότερες γυναίκες δεν ανέρχονται πλήρως», λέει ο Earp. «Σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής της κάθε γυναίκας.»