Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης να κυμανθεί στα 35 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε η τιμή έναρξης να κυμανθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο.

Με την Ευρώπη να δεσπόζει γι’ άλλη μία φορά στην πλευρά των ηττημένων της νέας ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα προσέρχεται στην Σύνοδο Κορυφής - Πέμπτη και Παρασκευή - με μικρό καλάθι.

Τώρα όλα τα λεφτά της τα έχει ποντάρει σε ένα «colpo grosso». Να μπορέσει να ρευστοποιήσει μέρος του 1 δισ. που έχει εξασφαλίσει από την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής.

Αν πετύχει το κόλπο, η κυβέρνηση θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία για να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από την ενεργειακή βαρυχειμωνιά.

Αν δεν πετύχει, τα νοικοκυριά θα πορευτούν με την όποια - μικρή πάντως - ενίσχυση ανακοινώσει ο πρωθυπουργός την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης και το Diesel.

Μικρό καλάθι για την επιστολή του πρωθυπουργού στην Ούρσουλα

Την ώρα που η Ευρώπη έχει ξεμείνει από αποθέματα πετρελαίου και βάζει διαρκώς κυρώσεις στη Ρωσία, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησαν σε ενεργειακή Συμφωνία. Έτσι η Ρωσία θα προμηθεύει απευθείας τις ΗΠΑ με πετρέλαιο και η Ευρώπη θα κρυώνει.

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Μέσα σε αυτό το απαισιόδοξο κλίμα, η Ελλάδα δεν αναμένει πολλά από την Ε.Ε. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις χώρες μέλη της θα παραπεμφθεί - μετά πολλών επαίνων - στις καλένδες. Με τους πλέον αισιόδοξους στο Μαξίμου να διατηρούν μία μικρή ελπίδα οι πιέσεις που ασκούνται τα τελευταία 24ωρα στην Ε.Ε. να πιάσουν τόπο.

Το plan b ή «colpo grosso»

Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες με plan b. Πρόκειται για το «μεγάλο κόλπο» που δουλεύει παρασκηνιακά καιρό τώρα ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κ. Πιερρακάκης.

Το plan b ώστε η Ελλάδα να μην φύγει με άδεια χέρια από την Σύνοδο έχει ως εξής: Ο πρωθυπουργός θα πιέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να δεχθούν ένα μέρος από το 1 δισ. που εξασφάλισε η Ελλάδα από τη ρήτρα ενεργειακής διαφυγής να το «ρευστοποιήσει» προς όφελος των Ελλήνων πολιτών μέσα στον χειμώνα.

Το «αγκάθι» στη ρευστοποίηση του 1 δισ.

Η ρήτρα ενεργειακής διαφυγής που εγκρίθηκε από την Κομισιόν μόλις την Παρασκευή δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αξιοποιήσει μέρος των υπερ-πλεονασμάτων που διαθέτει για να προχωρήσει μέχρι το 2028 σε ενεργειακές επενδύσεις και υποδομές. Με την αυστηρή προϋπόθεση τα χρήματα να μην πάνε απευθείας σε στήριξη των πολιτών, αλλά σε έργα. Έτσι μόνον η Ελλάδα δεν θα υπερβεί το όριο δαπανών του 3% που είναι υποχρεωμένη να τηρεί.

Στόχος η εξοικονόμηση 200-300 εκατ. ευρώ

Στόχος της κυβέρνησης είναι να πάρει το «πράσινο φως» - λόγω των έκτακτων συνθηκών - να δώσει ένα ποσό από το 1 δισ. απευθείας για μέτρα στήριξης των πολιτών χωρίς να χρεωθεί με μία Ευρωπαϊκή «κίτρινη» κάρτα.

Το ποσό που διεκδικούμε να αποδεσμεύσουμε από το 1 δισ. δεν είναι απολύτως σαφές. «Ό,τι μπορούμε περισσότερο» λένε αρμόδιες πηγές με τον πήχη να έχει μπει στην εξοικονόμηση άλλων 200-300 εκατ. ευρώ. Όχι τυχαία ο Κ. Πιερρακάκης φρόντισε η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής - που έχει προϋπολογιστεί ήδη από τη ΔΕΘ - να εγκριθεί λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής.

Το όλο εγχείρημα δεν είναι εύκολο, αλλά η κυβέρνηση διατηρεί ελπίδες ότι μπορεί κάτι να πετύχει.

Αν αποτύχει το κόλπο ξεμένει από μέτρα η κυβέρνηση προεκλογικά

Αν η προσπάθεια αποτύχει, τότε τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των πολιτών θα εξαντληθούν στα 200 εκατ. ευρώ που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός την Τετάρτη και σε άλλα τόσα χρήματα που θα μπορέσει να δώσει η κυβέρνηση μέσα στο 2027.

Χρήματα ομολογουμένως πολύ λίγα μπροστά στην ενεργειακή λαίλαπα που εκτιμάται ότι θα έρθει τον χειμώνα. Πολλώ δε μάλλον που η ψήφος προς την Ν.Δ. θα κριθεί εν πολλοίς από την διαχείριση της νέας ενεργειακής κρίσης, που θα περάσει πολύ γρήγορα και στα τρόφιμα και στην κατανάλωση, κάνοντας δυσβάσταχτο τον χειμώνα για τα νοικοκυριά.

Τα μέτρα της Τετάρτης για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σε ότι αφορά τα μέτρα της Τετάρτης είναι λίγο έως πολύ προεξοφλημένα.

Ο πρωθυπουργός, που έχει δεσμευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει σε τιμή κάτω του 1,75 ευρώ το λίτρο, τώρα αναζητά τρόπους να πέσει ακόμη πιο κάτω. Διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι το 2025 μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης να έκλεισε με τιμή 1,75 ευρώ το λίτρο, όμως είχε ανοίξει με 1,10. Που σημαίνει ότι την διαφορά θα κληθεί να την πληρώσει ο πολίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης να κυμανθεί στα 35 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε η τιμή έναρξης να κυμανθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Τιμή που αναμένεται να πέσει στο 1,40 για τα πολύ ευάλωτα νοικοκυριά που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. Οι υπόλοιποι θα κληθούν να πληρώσουν την διαφορά από την τσέπη τους.