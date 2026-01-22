Απαιτούνται άμεσα μέτρα αποσυμφόρησης και μεταφορά των ανηλίκων σε κατάλληλες δομές.

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης ανηλίκων στις φυλακές Κασσαβέτειας έρχονται στο φως, μετά το περιστατικό όπου 11 κρατούμενοι ηλικίας 15 έως 18 ετών έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα σε θάλαμο. Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η κατάσταση στις φυλακές είναι επικίνδυνη και ακατάλληλη για ανηλίκους.

Στον απόηχο του ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών από πλευράς Νέας Αριστεράς σημειώνεται ότι «ο ίδιος ο πρόεδρος των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων επιβεβαιώνει ότι οι συγκεκριμένες φυλακές δεν είναι κατάλληλες για ανηλίκους και λειτουργούν σε καθεστώς ακραίου υπερπληθυσμού, με 310 κρατούμενους σε εγκαταστάσεις που είναι υπερπλήρεις ακόμα και με 220. Η έκθεση ανηλίκων σε τέτοιες συνθήκες, σε επαφή με νεαρούς ενήλικες, συνιστά σοβαρή παραβίαση κάθε έννοιας προστασίας δικαιωμάτων και σωφρονιστικής πολιτικής.»

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η κράτηση ανηλίκων οφείλει να διέπεται από αυστηρές προδιαγραφές προστασίας, εκπαίδευσης και φροντίδας, όχι από λογικές διαχείρισης υπερπληθυσμού και εγκατάλειψης. Η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την ευθύνη για μια κατάσταση που επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται. Απαιτούνται άμεσα μέτρα αποσυμφόρησης και μεταφορά των ανηλίκων σε κατάλληλες δομές. Κάθε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο ζωές και υπονομεύει το ίδιο το κράτος δικαίου.