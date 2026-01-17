Διαδικτυακή συζήτηση για τον ποινικό λαϊκισμό και το σωφρονιστικό σύστημα.

Διαδικτυακή συζήτηση για τον ποινικό λαϊκισμό και το σωφρονιστικό σύστημα διοργανώνει το Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών-Νέα Αριστερά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 11.00-13.00.

Συζητούν:

Γιώργος Βασιλειάδης, Καθηγητής στο σχολείο των φυλακών Διαβατών

Μαρίνα Γραμματικοπούλου, Δικηγόρος – πρώην Νομική Σύμβουλος ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Γιάννα Κούρτοβικ, Δικηγόρος

Κώστας Παπαδάκης, Δικηγόρος – μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.

Νίκος Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ – πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης

Συντονίζει η Ματίνα Πούλου, Δικηγόρος.