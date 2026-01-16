Ανακοίνωση Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς ενόψει του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου στις 22-25 Ιανουαρίου στο ΣΕΦ.

«Η Νέα Αριστερά προχωράει στην πραγματοποίηση του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της στις 22-25 Ιανουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά από μήνες πλούσιου προσυνεδριακού διαλόγου στον οποίο συμμετείχαν χιλιάδες μέλη της σε συνελεύσεις των οργανώσεων του κόμματος και σε δημόσιες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, που η παγκόσμια ακροδεξιά με την μορφή του Τραμπισμού απειλεί την ειρήνη, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και κάθε έννοια δικαιοσύνης, η συλλογική οργάνωση και ο αγώνας της Αριστεράς είναι επιβεβλημένος.

»Σε μία Ελλάδα που η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει συνώνυμο της ακρίβειας και της κρίσης του κόστους ζωής, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων αγαθών, της μεγαλύτερης αναδιανομής εισοδήματος εις βάρος των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, της διαφθοράς και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος και της υποβάθμισης του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, η Αριστερά οφείλει να απαντήσει με σχέδιο και πρόγραμμα.

»Οργανώνουμε τον αγώνα μας απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις που είτε πρωτοστατούν στη δημιουργία ενός κόσμου πιο άδικου, πιο επικίνδυνου και πιο κυνικού, είτε συμβιβάζονται με αυτόν μοιρολατρικά, θεωρώντας τον αναπόφευκτο και αναγκαίο κακό.

»Μέσα σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας και εμφανούς αδυναμίας της αντιπολίτευσης να ορθώσει ένα ανταγωνιστικό σχέδιο κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, περισσότεροι/ες από 1500 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα θα συμμετέχουν στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, με στόχο την εκπόνηση ενός πολιτικού προγράμματος που θα απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη, την υπεράσπιση της δημοκρατίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

»Για την ενίσχυση της Νέας Αριστεράς, με πολιτικούς και οργανωτικούς όρους, απέναντι σε μία πολιτική που έχει μετατρέψει την καθημερινή ανασφάλεια σε κανονικότητα.

»Για την επεξεργασία ενός σχεδίου, ικανού να δώσει διέξοδο και ελπίδα, να προσφέρει έμπνευση και κινητοποίηση της κοινωνίας και να αναδιατάξει την Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο.

»Καλούμε τα μέλη της Νέας Αριστεράς, αλλά και όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες, να παρακολουθήσουν τις εργασίες τους Συνεδρίου μας, να συμμετέχουν σε αυτό και να δώσουμε μαζί αυτό τον κρίσιμο αγώνα.

»Γιατί σε έναν κόσμο που καταρρέει, η λύση είναι Αριστερά», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.