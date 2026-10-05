Οι ειδικοί στο fitness και την υγεία επιμένουν ότι η διαδικασία πρέπει να γίνεται με ηρεμία και σταδιακά. Αυτό υποστηρίζει και ο personal trainer River Hardy σε βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube.

Όταν κάποιος αποφασίζει να αλλάξει τις συνήθειές του προκειμένου να χάσει βάρος, είναι πολύ συνηθισμένο να βιάζεται να πετύχει τον στόχο του όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όταν όμως προσπαθεί να κινηθεί πιο γρήγορα από όσο μπορεί να αντέξει ο οργανισμός και από όσο θεωρείται υγιές, τότε κάνουν την εμφάνισή τους τα προβλήματα, η απογοήτευση και τελικά η εγκατάλειψη της προσπάθειας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί στο fitness και την υγεία επιμένουν ότι η διαδικασία πρέπει να γίνεται με ηρεμία και σταδιακά. Αυτό υποστηρίζει και ο personal trainer River Hardy σε βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube.

«Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την πιο αυστηρή δίαιτα που μπορούν, επειδή πιστεύουν ότι όσο πιο γρήγορα φτάσουν στον στόχο τους, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα», αναφέρει.

«Μειώνουν τις θερμίδες τους από την πρώτη κιόλας ημέρα, το cardio είναι στα ύψη, κάνουν πάρα πολλά βήματα καθημερινά... Έτσι, η προπόνηση γίνεται δύσκολη και, πριν το καταλάβουν, έχουν βαρεθεί το πρόγραμμα και είναι εξαντλημένοι», εξηγεί. «Και τι συμβαίνει τότε; Τα παρατάνε και επιστρέφουν κατευθείαν εκεί που βρίσκονταν όταν ξεκίνησαν».

«Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δημιουργήσεις ένα διατροφικό πλάνο που πραγματικά μπορείς να ακολουθήσεις μέχρι να φτάσεις στον στόχο σου», προσθέτει ο Hardy, καθώς διαφορετικά «αυτό που συμβαίνει είναι ότι επιβραδύνεις τον μεταβολισμό σου και η πρόοδος αρχίζει να γίνεται μικρότερη, επειδή το σώμα σου δεν έχει άλλη επιλογή για να συνεχίσει να λειτουργεί από το να προσαρμοστεί».

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Όπως υποστηρίζει, δεν χρειάζεται ούτε να αποκλείσει κανείς πολλές τροφές από τη διατροφή του ούτε να εξαντλείται στο cardio.

«Ο στόχος είναι να δημιουργήσεις ένα θερμιδικό έλλειμμα που πραγματικά μπορείς να τηρήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπολογίσεις πόσες είναι οι θερμίδες συντήρησής σου και να δημιουργήσεις ένα έλλειμμα 250 έως 350 θερμίδων την ημέρα», εξηγεί ο Hardy. «Και όταν φτάσεις σε ένα σημείο στασιμότητας, αφαίρεσε άλλες 100 θερμίδες, αλλά μην πεινάσεις».

Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Ο bodybuilder και προπονητής Jeff Nippard υποστηρίζει επίσης ότι ένα αποτελεσματικό θερμιδικό έλλειμμα πρέπει να εφαρμόζεται αργά και σταδιακά.

«Από τη στιγμή που το θερμιδικό έλλειμμα ξεπερνά τις 500 θερμίδες την ημέρα, αρχίζει να χάνεται περισσότερη μυϊκή μάζα. Και όσο μεγαλύτερο είναι το έλλειμμα, τόσο περισσότερη μυϊκή μάζα χάνεται», αναφέρει.

Ο Nippard, ο οποίος αντλεί τα δεδομένα του από μια εκτενή μετα-ανάλυση 38 επιστημονικών μελετών, εξηγεί ότι «οι άνθρωποι που διατηρούν ένα μέτριο θερμιδικό έλλειμμα, περίπου 500 θερμίδες κάτω από τις θερμίδες συντήρησής τους ημερησίως, όχι μόνο διατηρούν καλύτερα τη μυϊκή τους μάζα, αλλά μπορούν ακόμη και να την αυξήσουν ενώ χάνουν λίπος».

πηγή: mundodeportivo