Τα άνθη ορτανσίας μπορεί να μαραίνονται, αλλά υπάρχουν ακόμα μερικές σημαντικές δουλειές που πρέπει να γίνουν τώρα.

Το να γνωρίζετε ποια φυτά να κλαδέψετε (και ποια να αφήσετε) τον χειμώνα, μπορεί να βοηθήσει τον εξωτερικό σας χώρο να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επόμενη άνοιξη.

Αλλά τι πρέπει να κάνετε με τις ορτανσίες τον Οκτώβριο; Με τα κάποτε ανθισμένα άνθη να μετατρέπονται σε καφέ σαν χαρτί, πολλοί κηπουροί αναρωτιούνται αν πρέπει να τις κλαδέψουν τώρα ή να τις αφήσουν για το χειμώνα (αποτελούν εξαιρετικό καταφύγιο για τα πουλιά).

«Τον Οκτώβριο, η κύρια δουλειά με τις ορτανσίες είναι να τις καθαρίζουμε ελαφρά και να τις προστατεύουμε τον χειμώνα, όχι να τις ξεφλουδίζουμε σκληρά » , λέει στο House Beautiful UK ο Julian Palphramand, επικεφαλής φυτών στα British Garden Centres .

Τι να κάνετε ανάλογα μετο είδος της ορτανσίας

Αν καλλιεργείτε ορτανσίες τύπου mophead και lacecap ( Hydrangea macrophylla ) και ορτανσίες oakleaf ( H. quercifolia ), είναι καλύτερο να αφήσετε προς το παρόν τις παλιές ανθοκεφαλές.

«Αυτά τα φυτά ανθίζουν στο ξύλο της περασμένης χρονιάς, επομένως το κλάδεμά τους το φθινόπωρο μπορεί να αφαιρέσει τα μπουμπούκια της επόμενης χρονιάς. Τα αποξηραμένα κεφάλια βοηθούν επίσης στην προστασία των νεαρών μπουμπουκιών από κάτω από τον παγετό. Κλαδέψτε τα στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης», λέει ο Τζούλιαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κόψτε μόνο τα είδη που ανθίζουν σε νέο ξύλο, όπως οι ορτανσίες πανικού ( H. paniculata ). Μπορείτε να τα κλαδέψετε ελαφρά μετά την ανθοφορία ή να τα κόψετε πιο δυνατά στα τέλη του χειμώνα/αρχές της άνοιξης. Θα ανθίσουν ακόμα και σε φρέσκια βλάστηση τον επόμενο χρόνο. Τα νεκρά ή κατεστραμμένα στελέχη μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή».

Ο Τζούλιαν συμβουλεύει επίσης να μην ποτίζετε τον Οκτώβριο (λέει ότι είναι καλύτερο να φυλάτε το λίπασμα για την άνοιξη, όταν το φυτό μπορεί πραγματικά να το χρησιμοποιήσει). Αντ' αυτού, ποτίστε μόνο εάν οι ορτανσίες σας φαίνονται πολύ ξηρές. Τα φυτά που βρίσκονται στο έδαφος συνήθως δεν χρειάζονται επιπλέον μούλιασμα.

«Κάντε σάπια φύλλα γύρω από τη βάση με φλοιό, κομπόστ ή θρυμματισμένα φύλλα, κρατώντας τα μακριά από τους μίσχους, ώστε να μην σαπίσουν. Αν τα δικά σας είναι σε γλάστρες, μετακινήστε τα κάπου προστατευμένα, μεγαλώστε τα σε πόδια γλάστρας, τυλίξτε τη γλάστρα με αεροπλάστ αν χρειάζεται και ποτίστε με φειδώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Καθαρίστε τα πεσμένα φύλλα και τα μαραμένα άνθη γύρω από τη βάση για να μειώσετε τον κίνδυνο ασθένειας».

Πηγή: housebeautiful.com