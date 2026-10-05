Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία European Green Capital και Green Leaf, αναγνωρίζοντας τις πόλεις που σημειώνουν μετρήσιμη περιβαλλοντική πρόοδο.

Οι φιναλίστ αξιολογήθηκαν σε επτά τομείς, μεταξύ άλλων ως προς την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ταχύτητα με την οποία μειώνουν τις εκπομπές τους.

Την επόμενη εβδομάδα, οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις θα μάθουν αν οι προσπάθειές τους να περιορίσουν τις εκπομπές και να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο για τη φύση είναι αρκετές ώστε να κατακτήσουν έναν από τους σημαντικότερους «πράσινους» τίτλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία European Green Capital και Green Leaf, αναγνωρίζοντας τις πόλεις που σημειώνουν μετρήσιμη περιβαλλοντική πρόοδο, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Τον Ιούνιο, ανεξάρτητη επιτροπή περιόρισε τους 27 επιλέξιμους υποψηφίους σε οκτώ φιναλίστ, αξιολογώντας τους σε τομείς που εκτείνονται από την ποιότητα του αέρα και των υδάτων έως τη βιοποικιλότητα και τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 8 Οκτωβρίου, στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα για το 2026. Οι πόλεις επιλέγονται περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα, ώστε να έχουν τον χρόνο να προετοιμάσουν τα έργα, τις εκδηλώσεις και τα προγράμματα για το κοινό που θέλουν να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς του τίτλου.

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Πέντε πόλεις διεκδικούν τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας

Πέντε πόλεις διεκδικούν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας: το Άαλμποργκ στη Δανία, το Μπιέλσκο-Μπιάλα στην Πολωνία, το Κόσιτσε στη Σλοβακία, το Πόρτο στην Πορτογαλία και η Σαραγόσα στην Ισπανία.

Άλλες τρεις πόλεις – το Μπενιντόρμ και η Τσικλάνα ντε λα Φροντέρα στην Ισπανία και η Εσταρέχα στην Πορτογαλία – έχουν προκριθεί για τα βραβεία Green Leaf, που αφορούν πόλεις με μικρότερο πληθυσμό.

Πώς αξιολογούνται οι πιο πράσινες πόλεις της Ευρώπης;

Η ΕΕ δημιούργησε το βραβείο European Green Capital για να αναγνωρίσει τις πόλεις που σημειώνουν μετρήσιμη πρόοδο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Το βασικό βραβείο απευθύνεται σε πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Οι μικρότερες πόλεις, με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους, διαγωνίζονται για τον τίτλο Green Leaf.

Η επιτροπή ειδικών αξιολόγησε τους υποψηφίους σε επτά τομείς, μεταξύ άλλων ως προς την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, την προστασία της φύσης και των χώρων πρασίνου, τη διαχείριση των απορριμμάτων και του θορύβου, την ταχύτητα μείωσης των εκπομπών, αλλά και την προετοιμασία τους για απειλές όπως οι ακραίες θερμοκρασίες και οι πλημμύρες.

Κάθε φιναλίστ ξεχωρίζει σε διαφορετικούς τομείς.

Από τη Σαραγόσα μέχρι το Πόρτο

Η Σαραγόσα, για παράδειγμα, συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία για τη βιοποικιλότητα και τους χώρους πρασίνου. Η πόλη συνδέει πάρκα, όχθες ποταμών, υγροτόπους, δέντρα στους δρόμους και τις γύρω φυσικές περιοχές σε ένα ενιαίο δίκτυο, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει περισσότερο χώρο στην άγρια ζωή και να συμβάλλει παράλληλα στη μείωση του κινδύνου πλημμυρών.

Το Πόρτο ξεχώρισε για τη διαχείριση των υδάτων, αλλά και για την προετοιμασία του απέναντι σε ένα θερμότερο και λιγότερο προβλέψιμο κλίμα. Την τελευταία δεκαετία, η πόλη έχει εργαστεί για την αποκατάσταση της κοίτης και των όχθεων του ποταμού Ρίο Τίντο, έχει δημιουργήσει νέα πάρκα που συγκρατούν το νερό της βροχής κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και έχει ξεκινήσει να επαναχρησιμοποιεί επεξεργασμένα λύματα για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων και τον καθαρισμό των δρόμων.

Την ίδια ώρα, η τουριστική πόλη Μπενιντόρμ έχει αποσπάσει θετικά σχόλια για την ενίσχυση του πρασίνου στους πυκνοδομημένους δρόμους της. Από το 2012, έχει αυξήσει τους δημόσιους κήπους της από 350.000 τετραγωνικά μέτρα σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο, ενώ σχεδόν τετραπλασίασε τον αριθμό των δέντρων της. Σήμερα, το 92% των κατοίκων ζει σε απόσταση έως 300 μέτρων από έναν δημόσιο χώρο πρασίνου.

Οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους σε διεθνή επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, στις 7 και 8 Οκτωβρίου.

Η πόλη που θα αναδειχθεί Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα θα λάβει 600.000 ευρώ για την υλοποίηση περιβαλλοντικών σχεδίων, ενώ οι νικητές του Green Leaf μπορούν να λάβουν έως και 200.000 ευρώ για πράσινα έργα και δράσεις για το κοινό.

Πώς προσαρμόζονται οι ευρωπαϊκές πόλεις σε ένα θερμότερο κλίμα;

Οι αλλαγές που αναγνωρίζει η ΕΕ αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και αναπτύσσονται οι πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται θερμότερα και τα καιρικά μοτίβα λιγότερο προβλέψιμα, οι πολεοδόμοι παραχωρούν περισσότερο χώρο στα δέντρα, τα πάρκα και το νερό.

Στη Βαρκελώνη, για παράδειγμα, ορισμένοι δρόμοι έχουν κλείσει για τη διερχόμενη κυκλοφορία, ενώ άλλοι έχουν μετατραπεί σε πάρκα και πεζόδρομους.

Στο Μιλάνο, το συγκρότημα κατοικιών Bosco Verticale αποτελεί ένα μικρό αλλά σημαντικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πόλεις μπορούν να προσθέσουν πράσινο ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχει ελάχιστος διαθέσιμος χώρος για πάρκα. Οι δύο οικιστικοί πύργοι διαθέτουν περισσότερα από 21.000 δέντρα και θάμνους στις βεράντες τους.

Στην Μπρέντα της Ολλανδίας, η ευρεία συμμετοχή των πολιτών έχει μεταμορφώσει την πόλη από τις αρχές του αιώνα. Οι τσιμεντένιες πλάκες έχουν αντικατασταθεί από γρασίδι, παρτέρια και δέντρα, ενώ σπίτια και σχολεία έχουν δημιουργήσει κήπους στις ταράτσες τους.

Σήμερα, το 60% της πόλης αποτελείται από χώρους πρασίνου, αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία και συνέβαλε ώστε η Μπρέντα να γίνει το 2025 η πρώτη National Park City της ΕΕ.

Τα Green Cities Awards, ωστόσο, δεν αφορούν μόνο την προσθήκη φυτών σε κτίρια ή δρόμους. Το Χάιλμπρον της Γερμανίας κέρδισε τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2027, αφού συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία για την καθαρότητα του αέρα και των υδάτων, τις πολιτικές περιορισμού του θορύβου και τη μείωση των απορριμμάτων, μεταξύ άλλων.

Όταν η επιτροπή συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, θα αξιολογήσει σε ποιο βαθμό οι οκτώ φιναλίστ έχουν καταφέρει να μετατρέψουν αντίστοιχες ιδέες σε αλλαγές που αφορούν το σύνολο των πόλεών τους.

πηγή: euronews