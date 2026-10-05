Τα γκρίζα μαλλιά φαίνεται να περνούν σταδιακά από το «σημάδι ηλικίας» σε μια συνειδητή επιλογή εμφάνισης.

Όλο και περισσότερες γυναίκες της showbiz αποφασίζουν να αφήσουν πίσω τους τη βαφή και να αναδείξουν τα φυσικά γκρίζα μαλλιά τους. Από την Ολίβια Κόλμαν και την Άντι ΜακΝτάουελ μέχρι τη Λίζα Μπόνετ, το ασημί χρώμα φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στη μόδα και την ομορφιά.

Για πολλές γυναίκες, ωστόσο, η επιλογή να αφήσουν τα μαλλιά τους να γκριζάρουν δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Η ηλικιακή διάκριση στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα, με αρκετές γυναίκες να φοβούνται ότι η φυσική τους εμφάνιση μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται επαγγελματικά.

Η Ολίβια Κόλμαν είπε «αντίο» στη βαφή

Η 52χρονη Ολίβια Κόλμαν βρέθηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης με μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Το χαρακτηριστικό κοντό και σκούρο κούρεμά της αντικαταστάθηκε από μια πλούσια, σγουρή, γκρίζα κόμη, την οποία χτένισε στο πλάι.

Η νέα της εικόνα απέσπασε θετικά σχόλια, με τη Vogue να την αποκαλεί «ασημένια μούσα των μαλλιών».

Η Κόλμαν δεν είναι η μόνη γνωστή ηθοποιός που επιλέγει να αναδείξει το φυσικό γκρι. Η Άντι ΜακΝτάουελ και η Λίζα Μπόνετ έχουν επίσης αφήσει τα γκρίζα μαλλιά τους να πρωταγωνιστήσουν στις εμφανίσεις τους, συμβάλλοντας στην αλλαγή της αντίληψης γύρω από τη φυσική γήρανση.

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Γιατί το γκρι δεν είναι πάντα εύκολη επιλογή

Εκτός όμως από τον κόσμο του θεάματος, η απόφαση μιας γυναίκας να αφήσει τα μαλλιά της να γκριζάρουν μπορεί να έχει διαφορετικές συνέπειες.

Η πρώην συντάκτρια μόδας Stacey Duguid, η οποία στα 52 της προσπαθεί να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, υποστηρίζει ότι η αποδοχή των γκρίζων μαλλιών αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις «προνόμιο».

Η ίδια άρχισε να μιλά δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην αναζήτηση εργασίας, παρά την πολυετή επαγγελματική της εμπειρία. Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες μηνύματα από γυναίκες μέσης ηλικίας που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες.

Όπως επισημαίνει, πολλές γυναίκες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας μπορεί να αισθάνονται ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να εμφανιστούν με γκρίζα μαλλιά σε μια διαδικασία πρόσληψης, καθώς φοβούνται ότι θα θεωρηθούν μεγαλύτερες.

Πότε αρχίζουν να γκριζάρουν τα μαλλιά

Τα πρώτα γκρίζα μαλλιά εμφανίζονται κατά μέσο όρο στα μέσα της δεκαετίας των 30 στους λευκούς και Ασιάτες ανθρώπους, ενώ στους μαύρους ανθρώπους η διαδικασία συνήθως ξεκινά περίπου στα μέσα της δεκαετίας των 40.

Για κάποιες γυναίκες, η μετάβαση στο φυσικό γκρι είναι μια συνειδητή επιλογή που έρχεται μετά από χρόνια βαφής. Για άλλες, όμως, συνοδεύεται από τον φόβο ότι θα δείχνουν μεγαλύτερες ή ότι θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά στον επαγγελματικό χώρο.

Η Louise Chunn, πρώην συντάκτρια και σήμερα ιδρύτρια πλατφόρμας για την εύρεση θεραπευτών, έχει βιώσει και τις δύο πλευρές. Είχε σταματήσει να βάφει τα μαλλιά της όταν ανέλαβε τη θέση της συντάκτριας του βρετανικού InStyle, καθώς δεν αισθανόταν ότι η εμφάνισή της θα αποτελούσε πρόβλημα.

Ωστόσο, στα 50 της αποφάσισε να επιστρέψει στη βαφή, επειδή φοβόταν ότι τα γκρίζα μαλλιά την έκαναν να δείχνει μεγαλύτερη. Τελικά, σταμάτησε ξανά να τα βάφει όταν μπήκε στη δεκαετία των 60.

Η μετάβαση στο φυσικό γκρι μπορεί να διαρκέσει χρόνια

Η υιοθέτηση των γκρίζων μαλλιών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια γυναίκα απλώς σταματά να επισκέπτεται το κομμωτήριο.

Η νέα εμφάνιση της Ολίβια Κόλμαν δημιουργήθηκε με extensions από την ειδικό στα μαλλιά Inanch Emir, η οποία χρησιμοποίησε τέσσερις διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι ώστε να προσεγγίσει το φυσικό χρώμα της ηθοποιού, προσθέτοντας παράλληλα μήκος και όγκο.

Η Sarah Bower, ειδικός στο blending και το χρώμα των γκρίζων μαλλιών σε κομμωτήριο του Λονδίνου, εξηγεί ότι πολλές πελάτισσες που σκέφτονται να αφήσουν τα μαλλιά τους φυσικά ανησυχούν κυρίως μήπως δείχνουν μεγαλύτερες.

Η διαδικασία, μάλιστα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Χρειάζεται συχνά ειδική τεχνική ώστε να «σβήσει» η έντονη γραμμή ανάμεσα στα βαμμένα και τα φυσικά μαλλιά και η μετάβαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν έως και τρία χρόνια μέχρι να αναπτυχθούν πλήρως τα φυσικά γκρίζα μαλλιά.

Η ηλικία παραμένει εμπόδιο στην αγορά εργασίας

Το ζήτημα, πάντως, δεν αφορά μόνο την εικόνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στοιχεία δείχνουν ότι η ηλικία εξακολουθεί να επηρεάζει τις πιθανότητες ενός υποψηφίου να βρει εργασία.

Παρά την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, έρευνα του Centre for Ageing Better έχει δείξει ότι ένας υποψήφιος θεωρείται κατά μέσο όρο λιγότερο επιθυμητός από τους υπεύθυνους προσλήψεων ήδη από την ηλικία των 55 ετών.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα έρευνας του Ian Burn, καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Σύμφωνα με τη μελέτη του, οι διακρίσεις λόγω ηλικίας στις προσλήψεις εμφανίζονται στις γυναίκες τουλάχιστον μία δεκαετία νωρίτερα σε σχέση με τους άνδρες.

Για τις γυναίκες, οι πιθανότητες να κληθούν σε συνέντευξη αρχίζουν να μειώνονται από την ηλικία των 40 ετών, ενώ στους άνδρες η αντίστοιχη πτώση καταγράφεται μετά τα 50.

Από τα γκρίζα μαλλιά στην επιστροφή στις πασαρέλες

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία της μόδας φαίνεται να κάνει βήματα προς μια μεγαλύτερη αποδοχή της ηλικίας.

Τον Ιανουάριο, το 50χρονο μοντέλο Stephanie Cavalli, που έχει φυσικά γκρίζα μαλλιά, άνοιξε την επίδειξη υψηλής ραπτικής της Chanel, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την παρουσία μεγαλύτερων γυναικών στις πασαρέλες.

Ανάλογη είναι και η ιστορία της Evelyn Effrim-Botchey. Η 59χρονη είχε εγκαταλείψει το μόντελινγκ στα τέλη της δεκαετίας των 20, όταν οι επαγγελματικές προτάσεις άρχισαν να μειώνονται. Χρόνια αργότερα, τα γκρίζα μαλλιά της αποτέλεσαν μέρος της νέας της εικόνας και συνέβαλαν στην επιστροφή της στον χώρο.

Πηγή: the Guardian