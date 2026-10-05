Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η αμήχανη στιγμή λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.

Σε ένα απρόοπτο περιστατικό εξελίχθηκε η ερμηνεία του εθνικού ύμνου του Καναδά πριν από τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με το Περού στο Μόντρεαλ.

Η τραγουδίστρια Αλέσια Κάρα ανέλαβε να ερμηνεύσει το «O Canada», όμως από τα πρώτα δευτερόλεπτα φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η ίδια έχασε σε αρκετά σημεία τους στίχους, ενώ παράλληλα δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τη μελωδία.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν, έχοντας πλέον σταματήσει την προσπάθειά της, η τραγουδίστρια ξέσπασε σε γέλια μπροστά στο μικρόφωνο.

{https://x.com/rgfray1/status/2106451831669096656?s=20}

Οι υπεύθυνοι προσπάθησαν να σώσουν την κατάσταση

Οι υπεύθυνοι του γηπέδου επιχείρησαν να δώσουν λύση στο απρόοπτο, βάζοντας από τα μεγάφωνα την ορχηστρική εκδοχή του εθνικού ύμνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από τις εξέδρες είχαν ήδη ξεκινήσει και οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν καθαρά κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Την ίδια ώρα, η κάμερα κατέγραφε τους ποδοσφαιριστές του Καναδά, αρκετοί από τους οποίους παρακολουθούσαν με εμφανή απορία όσα εκτυλίσσονταν πριν από τη σέντρα.

Έγινε viral στα social media

Το περιστατικό δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με τις αντιδράσεις των χρηστών να είναι ποικίλες και σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα αυστηρές.

Δεν έλειψαν, πάντως, και όσοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με μεγαλύτερη κατανόηση, αποδίδοντας το λάθος στο άγχος της ζωντανής εμφάνισης.