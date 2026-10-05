Σε κάθε ηλικία μπορεί κανείς να αισθανθεί τα οφέλη της άσκησης. Αυτό υποστηρίζουν οι ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ένας από τους πιο γνωστούς personal trainers.

Ο ειδικός μίλησε στο Mundo Deportivo και αποκάλυψε μερικά από τα βασικά μυστικά για την ευεξία και τη μακροζωία.

Οι υγιεινές συνήθειες είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της καλής υγείας και ευεξίας όσο περνούν τα χρόνια. Ανάμεσά τους, η σωματική άσκηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες για αρκετούς ανθρώπους, ενώ άλλοι προτιμούν έναν πιο καθιστικό τρόπο ζωής και θεωρούν ότι είναι πλέον αργά για να ξεκινήσουν μια νέα ρουτίνα.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική, καθώς σε κάθε ηλικία μπορεί κανείς να αισθανθεί τα οφέλη της άσκησης. Αυτό υποστηρίζουν οι ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ένας από τους πιο γνωστούς personal trainers, ο οποίος μίλησε στο Mundo Deportivo και αποκάλυψε ορισμένα βασικά «κλειδιά».

Πρόκειται για τον José Ruiz, ιδρυτή του Malagaentrena και δημιουργό περιεχομένου γύρω από το fitness. Όπως ανέφερε, έχει δει «ανθρώπους που ξεκινούν να γυμνάζονται στα 40, στα 50, στα 60 ή ακόμη και αργότερα και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής τους. Μερικές φορές δεν μιλάμε μόνο για την εμφάνιση, αλλά για το να μπορούν να ανεβαίνουν σκάλες χωρίς να κουράζονται, να σηκώνονται εύκολα από μια καρέκλα, να μειώνουν τους πόνους, να βελτιώνουν τη στάση του σώματός τους ή να ανακτούν την αυτοπεποίθησή τους».

Πολλές πτυχές της καθημερινότητας μπορούν να βελτιωθούν χάρη σε οποιαδήποτε μορφή σωματικής άσκησης, καθώς το σώμα ενεργοποιείται και οι αρθρώσεις αποκτούν μεγαλύτερη κινητικότητα και αυτονομία.

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Η άσκηση κάθε μέρα δεν σημαίνει απαραίτητα έντονη προπόνηση

Ο Ruiz αποκάλυψε επίσης ότι η καθημερινή άσκηση μπορεί να είναι ωφέλιμη, ωστόσο είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι η ένταση δεν πρέπει να είναι πάντα υψηλή.

«Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της έντασης και τη φυσική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι το ίδιο να κινείσαι καθημερινά, να περπατάς, να κάνεις ασκήσεις κινητικότητας ή μια ήπια προπόνηση με το να κάνεις έντονες προπονήσεις ενδυνάμωσης ή cardio επτά ημέρες την εβδομάδα», εξήγησε.

Για τον λόγο αυτό, συνέστησε οι προπονήσεις να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου: «Η καθημερινή άσκηση μπορεί να είναι υγιεινή, εφόσον είναι σωστά σχεδιασμένη. Ωστόσο, για τους περισσότερους ανθρώπους που έχουν δουλειά, άγχος, οικογενειακές υποχρεώσεις και λίγο χρόνο για ξεκούραση, συνήθως δεν είναι ούτε απαραίτητο ούτε ενδεδειγμένο να ξεκινήσουν με αυτόν τον τρόπο».

Τα τρία βασικά «κλειδιά» για μακροζωία

Τέλος, ο José Ruiz αποκάλυψε ποιες θεωρεί ότι είναι οι τρεις σημαντικότερες συνήθειες για μια μακρά και υγιή ζωή.

«Η πρώτη θα ήταν η προπόνηση δύναμης. Όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά επειδή οι μύες είναι υγεία. Η δεύτερη είναι να κινούμαστε περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η τρίτη είναι να προσέχουμε τη διατροφή και την υγιεινή του νυχτερινού ύπνου».