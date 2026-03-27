Η Marseaux, μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision και τον Akyla.

Το βράδυ της Πέμπτης 27 Μαρτίου, η Marseaux, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Η νεαρή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή – όσο και στα επαγγελματικά της, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στον Akyla που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Υπενθυμίζεται, ότι η Marseaux, ήταν ένα από τα φαβορί του εθνικού τελικού και διεκδίκησε τη θέση της με το τραγούδι «Χάνομαι».

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια, μίλησε με θαυμασμό για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», ενώ αποκάλυψε ότι θα ήθελε μελλοντικά να δηλώσει εκ νέου συμμετοχή.

Απαντώντας στην ερώτηση του οικοδεσπότη της σχετικά με το λόγο που διάλεξε το τραγούδι «Χάνομαι» να διαγωνιστεί στον εθνικό τελικό, η 25χρονη ερμηνεύτρια δήλωσε: «Ένιωθα ότι με αντιπροσώπευε περισσότερο τη στιγμή που το γράψαμε και ένιωθα ότι είναι αυτό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τον Akyla, ανέφερε: «Είναι φωτιά.. Φωτιά και εγώ πιστεύω ότι θα το φέρει. Έχω σκεφτεί να ξαναπροσπαθήσω».

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστέψει στη σκηνή της Eurovision, ανέφερε: «Δεν ξέρω αν θα το έκανα του χρόνου, εκτός και αν είχα τη σούπερ κομματάρα και έλεγα ότι αυτό πρέπει να το καταθέσω. Σε κάποια φάση όμως, επειδή αυτό ήταν όντως όνειρό μου από πολύ μικρή… θα το έκανα. Φέτος, έφταιγε ότι ήταν η χρονιά του Akyla. Δηλαδή το Ferto ήταν ό,τι πρέπει για τη συγκεκριμένη στιγμή… Το πρώτο μου σόλο, ήταν λίγο πριν γίνω 17…».

