Τι αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για την ημέρα του γάμου της.

Δηλώσεις στην κάμερα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το πρωινό», παραχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα νέα της επαγγελματικά βήματα, αλλά και τον επικείμενο γάμο της.

Στο πρόσφατο παρελθόν, είχε τονίσει ότι λόγω φόρτου εργασίας, τόσο της ίδιας, όσο και του συντρόφου την, δεν έχουν ξεκινήσει η προετοιμασίες της τελετής.

Παρ’ όλα αυτά, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, το μοντέλο, αποκάλυψε ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες προετοιμασίες, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιήσει την ημερομηνία και το μέρος που θα πραγματοποιηθεί ο γάμος.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα ήθελε να παντρευτεί στο χωριό της και να δώσουν το παρών περίπου 100 καλεσμένοι:

«Μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μία μικρή κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς κλείνουν οι υποχρεώσεις που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα αναζητάμε το πού και το πώς. Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται… Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και συνέχισε: «Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

