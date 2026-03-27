Η καλλιτέχνης ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν έχουν κάποια συγγένεια με την Ελένη Μενεγάκη.

Μία ιδιαίτερη συζήτηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου, στον αέρα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον», όπου βρέθηκε καλεσμένη η Μαρία Μενεγάκη και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνωνυμία με την γνωστή παρουσιάστρια, Ελένη Μενεγάκη.

Η καλλιτέχνης που ασχολείται επαγγελματικά με το χώρο του θεάτρου, της σκηνοθεσίας και τη διδασκαλία υποκριτικής μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, ενώ αναφέρθηκε και στο επώνυμό της.

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από το Φώτη Σεργουλόπουλο, ήταν: «Γιατί σε λένε Μενεγάκη;», με την ίδια να παραδέχεται ότι το όνομα ανήκει στον πατέρα της και κατάγεται από την Κρήτη:

«Έτσι είναι το επώνυμο του πατέρα μου».

Μιλώντας για το όνομά της και την καταγωγή της, ξεκαθάρισε τη θέση της, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει εάν υπάρχει συγγένεια με την γνωστή παρουσιάστρια: «Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχουμε κάποια συγγένεια με την Ελένη Μενεγάκη. Εμείς έχουμε καταγωγή από τα νότια του νομού Ηρακλείου, από τη Μεσσαρά, τη Βαγιωνιά. Νομίζω ότι η Ελένη κατάγεται από τα Χανιά. Δε ξέρω αν έχουμε κάποια σύνδεση. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ. Με ρωτάνε συνέχεια γι’ αυτό».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά με το αν το όνομά της, τη βοηθάει στην καθημερινότητά της, η Μαρία Μενεγάκη αποκρίθηκε:

«Φυσικά και χρησιμοποιώ το επώνυμό μου όταν παίρνω να κλείσω ένα τραπέζι. Μου το κλείνουν αμέσως. Περιμένουν βέβαια την Ελένη. Απογοητεύονται λίγο αλλά τι να κάνω, τους δείχνω ταυτότητα. Εκείνοι βγάζουν συμπεράσματα βιαστικά».

