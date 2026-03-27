Ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ο επικεφαλής της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision 2026, στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ο επικεφαλής της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision 2026.

Ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, αποκαλύπτοντας στοιχεία για το ρόλο του και ορισμένα διαδικαστικά που αφορούν την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Βιέννης το Μάιο.

Σχετικά με το ρόλο του, ανέφερε αρχικά: «Ο ρόλος αυτός, ουσιαστικά έχει οριστεί από την EBU, ουσιαστικά κάνει τη σχέση του τηλεοπτικού φορέα και της EBU. Δεν είσαι διαμεσολαβητής. Είναι ο ρόλος που ορίζεται στους κανονισμούς της διοργάνωσης. Δεν είναι κάποιος εκτός της ΕΡΤ και έχει στην ευθύνη σου όλη την αποστολή. Από τη στιγμή που ανακοινώνεται το τραγούδι, μέχρι ο καλλιτέχνης να τραγουδήσει και επιστρέψει, έχει τον έλεγχο».

Eurovision: «Έχουμε δώσει τον φάκελο μας με όλη την εμφάνιση του Akyla»

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνο Πατζόγλου, αναφέρθηκε στην φετινή συμμετοχή της Ελλάδας και τον Akyla, αποκαλύπτοντας ότι ο φάκελος του καλλιτέχνη έχει ήδη δοθεί στην διοργάνωση:

«Έχουμε δώσει τον φάκελο με όλες τις λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Akyla, το dead – line ήταν στις 9 Μαρτίου. Αυτός ο φάκελος έχει την αρχική ιδέα σε σχέση με το πώς θα παρουσιαστεί το τραγούδι. Έχει στοιχεία για το ντύσιμο… Θέλουν να ξέρουν ακριβώς πώς θα κινηθεί η παρουσία πάνω στη σκηνή για να οργανώσουν το stage…».

Και συνέχισε: «Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, να μην υπάρχουν πολιτικές αναφορές… Δεν υπάρχει περιορισμός στο ρούχο. Ο φάκελος αφορά και τον φωτισμό, είναι πολύ σημαντικό. Έχει κομμάτια σχετικά το αν υπάρχουν αντικείμενα πάνω στη σκηνή, να μεταφερθούν εκεί και να γυρίσουν πίσω… Έτσι θα γίνει και φέτος τα σκηνικά μας θα επιστρέψουν. Θα έχουμε σκηνικό… Ο διαγωνισμός τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να γίνει πιο εύκολος για τους διοργανωτές».

Όσα μοιράστηκε ο αρχηγός της Ελληνικής αποστολή της Eurovision 2026

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Κωνσταντίνος Πατζόπουλος, αναφέρθηκε στη χρονιά που εκπροσώπησε την Ελλάδα η Μαρίνα Σάττι, αλλά και σε άγνωστα παρασκήνια του διαγωνισμού.

«Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι το κλίμα στην αποστολή. Το πόσο δεμένη είναι η ομάδα, πόσο καλό είναι το κλίμα. Μπορεί να ακουστεί περίεργα αλλά είναι σαν εκδρομή, αν το αντιμετωπίσει έτσι, το αποτέλεσμα θα είναι καλό».

Αναφερόμενος στην εμπειρία του και στις χρονιές που έχει ηγηθεί της ελληνικής αποστολής αποκάλυψε:

«Ναι, έχουν υπάρξει. Και το 2016, ήταν μία χρονιά που τα παιδιά είχαν όλη τη καλή διάθεση, αλλά η σκηνή είναι τεράστια…», ανέφερε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για τη χρονιά που στη σκηνή της Eurovision βρέθηκε η Μαρίνα Σάττι:

«Ήταν μία δύσκολη χρονιά. Δεν ήταν από την αρχή περίεργα, εκεί ήταν δύσκολα και το κλίμα ήταν βαρύ… Για οποιονδήποτε ήταν δύσκολη. Υπήρχε μία περίεργη ατμόσφαιρα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για τη διαχείριση της κρίσης».

