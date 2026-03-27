Το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη.
Η γνωστή influencer, βρέθηκε στις δικαστικές αίθουσες έχοντας στο πλευρό της τις φίλες της, όπως και τον δικηγόρο της που έχει αναλάβει την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και ύστερα διακόπηκε και προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 1η Απριλίου.
Λίγες ώρες αργότερα, η Ιωάννα Τούνη, θέλησε να ευχαριστήσει τους φίλους της που βρέθηκαν σήμερα έξω από τη δικαστική αίθουσα, αναρτώντας μία ξεχωριστή φωτογραφία.
Στο στιγμιότυπο απεικονίζονται οι φίλοι της, ενώ η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Εντωμεταξύ τι βλέπω κάθε φορά που βγαίνω από την αίθουσα. Και ειλικρινά το πόσο χαρούμενη είμαι για το πόσο ειλικρινά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πόση δύναμη αντλώ από αυτούς, που αφήνουν κάθε φορά όλες τις δουλειές τους και έρχονται έξω από τη δικαστική αίθουσα απλά για να με στηρίξουν ψυχολογικά. Η οικογένεια που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει πίσω…
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ».