Η συνταγή για την πιο αφράτη βασιλόπιτα κέικ που έχει σερβίρει ποτέ σε ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς.

Η παραδοσιακή βασιλόπιτα κέικ είναι από τα πιο αγαπημένα γλυκά των γιορτών, άρρηκτα συνδεδεμένη με την Πρωτοχρονιά, την οικογενειακή θαλπωρή και το έθιμο του φλουριού. Αρωματική, αφράτη και πλούσια σε γεύση «πλημμυρίζει» το σπίτι με μυρωδιές που σηματοδοτούν το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Η συνταγή που ακολουθεί είναι εύκολη, δοκιμασμένη και ιδανική ακόμη και για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στη ζαχαροπλαστική.

Yλικά

1/2 κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κουταλιά του γλυκού μπέικιν πάουντερ

250 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο

2 φλιτζάνια ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

6 αυγά

Ξύσμα από ένα πορτοκάλι

1 φλιτζάνι γάλα

1/2 φλιτζανάκι κονιάκ

1 βανίλια

2 κουταλιές του γλυκού μαχλέπι κοπανισμένο

1 φλιτζάνι αμύγδαλα καβουρδισμένα χοντροκομμένα

Εκτέλεση:

Κοσκινίζετε το αλεύρι με το μπείκιν πάουντερ. Χτυπάτε τη μαργαρίνη με τη ζάχαρη και το αλάτι μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν. Προσθέτετε έναν έναν τους κρόκους των αυγών και στη συνέχεια ρίχνετε το ξύσμα, το μαχλέπι, τη βανίλια, το γάλα και το κονιάκ. Χτυπάτε τα ασπράδια των αυγών σε σφιχτή μαρέγκα.

Ρίχνετε στο μείγμα των κρόκων εναλλάξ το αλεύρι με τη μαρέγκα, διπλώνοντας απαλά με μια σπάτουλα και στο τέλος προσθέτετε τα αμύγδαλα και ανακατεύετε ελαφριά. Αλείφετε με μαργαρίνη το ταψί, ρίχνετε το μείγμα, προσθέτετε το φλουρί, πασπαλίζετε με φιλέ αμύγδαλο και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 55 λεπτά. Τέλος, αφήνετε την βασιλόπιτα να κρυώσει και πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη.

Πώς θα πετύχουμε αφράτη γέμιση και εντυπωσιακή εμφάνιση

Πασπαλίζουμε με άφθονη ζάχαρη άχνη ή διακοσμούμε με τον αριθμό της νέας χρονιάς. Η κλασική ζάχαρη άχνη είναι πάντα ασφαλής επιλογή. Μπορείτε να τη συνδυάσετε με κανέλα, ξύσμα πορτοκαλιού ή να σχηματίσετε τον αριθμό της νέας χρονιάς με στένσιλ για πιο γιορτινή εμφάνιση. Για πιο «επίσημο» αποτέλεσμα, προσθέστε αμύγδαλα φιλέ ή γλάσο πορτοκαλιού.

Αν θέλουμε πιο πλούσιο άρωμα, μπορούμε να προσθέσουμε 1 κουταλάκι κονιάκ ή λίγο μαχλέπι. Για ακόμη πιο αφράτο αποτέλεσμα, φροντίζουμε όλα τα υλικά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Αφού βγει από τον φούρνο, αφήστε τη βασιλόπιτα να κρυώσει εντελώς πριν τη σερβίρετε. Έτσι σταθεροποιείται η υφή της και κόβεται σε όμορφα, καθαρά κομμάτια χωρίς να θρυμματίζεται.



Χρησιμοποιήστε μαχαίρι με λεία λάμα και καθαρίστε το ανάμεσα στις κοπές. Έτσι κάθε κομμάτι θα είναι καλοσχηματισμένο και ελκυστικό στο σερβίρισμα. Με αυτές τις απλές συμβουλές, η βασιλόπιτα κέικ σας θα αποτελέσει όχι μόνο γευστική απόλαυση, αλλά και το γλυκό που θα δώσει τον πιο γλυκό τόνο στην πρώτη μέρα του χρόνου.

