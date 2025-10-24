Γεμάτο εκπλήξεις το αποψινό επεισόδιο του GNTM.

Ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές φαίνεται να είναι το αποψινό GNTM, με μια ιδιαίτερη και άκρως διασκεδαστική δοκιμασία.

Τα μοντέλα σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, κλίθηκαν να χορέψουν κάτω από τη βροχή με αισθησιασμό, έντονο ύφος και έντονο βλέμμα.

Σκοπός να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να ευχαριστηθούν τη δοκιμασία.

GNTM: Και ο Άγγελος Μπράτης κάτω από το νερό

Στο τέλος της δοκιμασίας λοιπόν, αφού όλα τα μοντέλα έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό, έβγαλαν την ομαδική φωτογραφία, όπως και την προηγούμενη φορά.

Η έκπληξη ωστόσο, ήρθε όταν ο Άγγελος Μπράτης, βγήκε από τη φωτογραφία και μπήκε κάτω από το νερό, ποζάροντας έξαλα και με πάθος υπό τον ήχο της μουσικής, ενώ παράλληλα βρεχόταν.

Σαν να το έχει κάνει άλλες χίλιες φορές, φέρθηκε ο σχεδιαστής μόδας, ενώ θα έχει σίγουρα το τέλειο «κλικ».

Χόρεψε, «αγκάλισε» την καρέκλα, έπαιξε, γέλασε και έκλεψε την παράσταση.

{https://www.instagram.com/p/DQNCuPhjd5Z/?hl=el}