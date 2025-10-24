Δύσκολα τα πράγματα για τον Σάββα στο GNTM.

Ο Σάββας ήρθε αντιμέτωπος με το μειονέκτημα που του έδωσε ο Ανέστης στο αποψινό επεισόδιο GNTM.

Ειδικότερα, ο Σάββας έπρεπε να δώσει τον καλύτερο του εαυτό μπροστά από την κάμερα του φωτογράφου και κάτω από τη βροχή, αξιοποιώντας μόλις δύο λεπτά – έναντι των τριών που είχαν τα υπόλοιπα μοντέλα.

Ο Ανέστης, του έδωσε απλόχερα το μειονέκτημα, λέγοντας πως τον θεωρεί άξιο αντίπαλο και μπορεί να ανταπεξέλθει.

Ο ίδιος μάλιστα, μπήκε στο σετ με αυξημένη αυτοπεποίθηση, λέγοντας μεταξύ άλλων πως το μαλλί του είναι ακόμη καλύτερο όταν είναι βρεγμένο.

GNTM: Το σοβαρό λάθος του Σάββα

Από την αρχή μέχρι το τέλος, οι πόζες του και οι κινήσεις του μέσα στο πλατό και πάνω στην καρέκλα, δεν έδειξε να πείθουν ούτε τους τρεις κριτές, ούτε όμως και του συμπαίκτες του.

Σε καμία από τις λήψεις λοιπόν, δεν είχε το τέλειο «κλικ», ενώ φαίνεται πως κοιτούσε σε λάθος πλευρά.

Όταν η Ζενεβιέβ τον ρώτησε ποιος είναι ο φωτογράφος, ο Σάββας έδειξε τον... οπερατέρ της εκπομπής.

Μπερδεύτηκε ο ίδιος, μπέρδεψε τους κριτές και δεν είχε την τέλεια λήψη, σήμφωνα τουλάχιστον με τα όσα έλαβαν χώρα στο σετ.

Η Ζενεβιέβ μάλιστα, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού που συμβαίνει αυτό. Μόλις φέτος δύο φορές, οι παίχτες έχουν μπερδέψει τον οπερατέρ με τον φωτογράφο της δοκιμασίας.

Ο Λάκης, ο Έντι και ο Άγγελος, θα πάρουν την απόφαση όταν δουν την τελική φωτογραφία του Σάββα.

Παρά λοιπόν το γεγονός πως μπήκε στο σετ «έτοιμος για όλα», κάπου στην πορεία ο ενθουσιασμός του χάθηκε.

Να σημειωθεί μάλιστα, πως ο Σάββας, είναι από τους παίχτες που έχει δημιουργήσει αντιφατικά συναισθήματα και στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, καθώς όπως λένε, έχει αυξημένη αυτοπεποίθηση και έπαρση στο λόγο του.