Δεύτερη δοκιμασία αποχώρησης στο GNTM σε ένα set γεμάτο νερά!

Με μια ιδιαίτερη και άκρως απαιτητική δοκιμασία έρχονται και σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, αντιμέτωπα τα επίδοξα μοντέλα στο GNTM.

Σκοπός τους; Να ποζάρουν με πάθος, αυτοπεποίθηση, έντονη έκφραση και αισθησιακό βλέμμα κάτω από τη βροχή. Και όλα αυτά; Χορεύοντας;

Κορίτσια και αγόρια, ξαφνιάστηκαν με την πρωινή ανακοίνωση καθώς μόλις θεωρητικά την προηγούμενη ημέρα, είχαν έρθει αντιμέτωπη με την δοκιμασία αποχώρησης που τους ήθελε πάνω στην νταλίκα να ποζάρουν ως «μυστικοί πράκτορες».

Η Χριστίνα, ήταν η άτυχη της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ ο Ανέστης εκείνος με την καλύτερη λήψη.

Τι γίνεται όμως σήμερα;

GNTM 6: «Ο βρεγμένος την βροχή δεν τη φοβάται»

Ο Χάρης λοιπόν σήμερα, υποδέχτηκε τους διαγωνιζόμενους στο πλατό, ποζάροντας κάτω από τη βροχή και κολάζοντας όσους τον παρακολουθούσαν.

Το μοναδικό στοιχείο του set: ο ίδιος, η βροχή και η μαύρη καρέκλα.

Με εξαιρετικές πόζες έδωσε το παράδειγμα ο Χάρης στα μοντέλα.

Η Ηλιάνα, ο Άγγελος και η Ζενεβιέβ υποδέχτηκαν τα μοντέλα με τα πιο θερμά λόγια:

«Τι καλύτερο από αυτό που είδατε μόλις τώρα. Το concept είναι μαγικό και το κλικ θα απαθανατίσει ο Κοσμάς Κουμιανός…» ανέφερε αρχικά η Ηλιάνα και πηγή έμπνευσης η ταινία «Flash Dance», όπου ένα 18χρονο κορίτσι πάλευε για να μπει στην ακαδημία χορού.

Ο Χάρης με τη σειρά του, χορογράφος στο επάγγελμα, έδωσε το παρόν για να δώσει έμπνευση στα παιδιά, μαζί με μερικές συμβουλές.

«Τη σεξουαλικότητά σας, θα ήθελα να τη δω σα να κοιτιέστε σε καθρέπτη. Θέλω να δω ότι θαυμάζετε τον εαυτό σας…» σημείωσε ο Άγγελος.

Πώς αξιοποίησε το πλεονέκτημά του ο Ανέστης;

Το πλεονέκτημα του Ανέστη ήταν να μοιράσει τις καρέκλες, ενώ θα έπρεπε σε δεύτερο χρόνο να αφαιρέσει ένα λεπτό από έναν μόνο παίχτη. Ο «άτυχος – τυχερός» ήταν ο Σάββας, ο οποίος φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα κόντρας γύρω από το πρόσωπό του – λόγω του χαρακτήρα του.

Τη δύσκολη- μαύρη καρέκλα πήρε η Ξένια, Νάρκισσος. Τη διάφανη καρέκλα πήρε η Αντζέλικα, η Μιχαέλα και ο Αναστάση.

Αμέσως μετά, την πορτοκαλί καρέκλα πήρε: η Άννα, η Γιασμήν και η Ραφαηλία.

Το μαύρο σκαμπό ο Ανέστης το έδωσε: Στον εαυτό του και τον εαυτό του, την τριάδα συμπληρώνει ο Γιώργος.

Το ξύλινο σκαμπό πήρε: ο Μιχάλης και η Ειρήνη, ακολούθησε η Ελένη.

Μεταλλική καρέκλα: στον Μιχάλης, τον Νίκος και τη Μιλένα.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει στη διάθεση του τρία ολόκληρα λεπτά για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Σκοπός: Ο αισθησιασμός με αυτοκυριαρχία!

Ποιος θα πάει μέχρι το τέλος;