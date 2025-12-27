Την ίδια ώρα έχουν προγραμματίσει αποκλεισμό για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα ενώ παράλληλα οι αγρότες των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν νέες δράσεις.

Επιμένουν οι αγρότες παραμένοντας στα μπλόκα και είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Σήμερα, θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Στη Λάρισα θα γίνει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου, ενώ στη Νίκαια η αερογέφυρα που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει και πάλι ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Από εκεί και πέρα οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι τη Δευτέρα πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Ακόμη, όπως έγινε γνωστό, σήμερα οι αγρότες θα κλείσουν και την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00.

Παράλληλα, σταθερά στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό παραμένουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας. Παρά τις κινητοποιήσεις, ο δρόμος παραμένει ανοιχτός, όπως ανοικτά είναι και τα διόδια, με τους αγρότες να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8swwmgffih?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω»

Όπως όλα δείχνουν, μετά την εορταστική περίοδο οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτηρίους και λιμάνια.

Με συμβολικές δράσεις κλιμακώνουν Κυριακή και Δευτέρα οι αγρότες της Νίκαιας τις κινητοποιήσεις τους και από την Τρίτη (30/12) επιστρέφουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες όπως υποστηρίζουν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στο μπλόκο και σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους τις επόμενες ημέρες.