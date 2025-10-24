Απροσδόκητη εξέλιξη είχε η προσπάθεια της Ειρήνης μέσα στο set του GNTM.

Όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό με την προσπάθεια της Ειρήνης, η οποία ανέβηκε στο σετ του GNTM.

Ανέβηκε, βράχηκε, χόρεψε, και του μάγεψε όλους.

Το «κλικ» το είχε ήδη από τα πρώτα λεπτά, ενώ όλοι οι κριτές, έδωσαν την καλύτερη κριτική, πριν ακόμη βγει από το σετ.

«Τα έδωσε όλα…» δήλωσε η Ραφαηλία.

Ωστόσο ο χρόνος «πάγωσε» όταν γλίστρησε και έπεσε από το σκαμπό με την πλάτη στο έδαφος.

GNTM: Έπεσε από το σκαμπό η Ειρήνη- Ο πόνος δεν την σταμάτησε

Σοκαριστική ήταν η πτώση της Ειρήνης από το σκαμπό, η οποία, παρά το γεγονός πως είχε άψογες πόζες, έκφραση και στιλ, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε με την πλάτη στο έδαφος.

«Πρόσεχε – πρόσεχε…» φώναζαν οι κριτές, ενώ αμέσως μετά η Ηλιάνα βρέθηκε στο πλευρό της για να σιγουρευτεί για την κατάσταση της υγείας της.

Από την πλευρά της η Ειρήνη, έλεγε πως είναι καλά, ωστόσο θα έπρεπε να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο και να την εξετάσουν οι ειδικοί προκειμένου να σιγουρευτούν πως δεν έχει τραυματιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα παραμένει. Έχει το τέλειο κλικ;

{https://www.youtube.com/watch?v=NDkarDUXnKQ}