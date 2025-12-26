Παρουσιαστές της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε με φόντο τη χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Κοτζιά, ήταν η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Ο Δήμος Αθηναίων διοργάνωσε τη «Νύχτα των Ευχών» και στόλισε την πλατεία Κοτζιά, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Χάρτινα βιοδιασπώμενα φαναράκια φώτισαν τον ουρανό, μεταφέροντας τις ευχές χιλιάδων δημοτών, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, κι έζησαν μία μαγική νύχτα, στις 26 Δεκεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Απόψε γεμίσαμε την Αθήνα με φως και αγάπη. Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια -περισσότερα από ποτέ- ταξίδεψαν στον ουρανό και μαζί τους οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες μας.

Αυτή τη μαγική στιγμή, η πόλη μας θυμίζει ότι η δύναμή της βρίσκεται στους ανθρώπους της, στην αλληλεγγύη, στη συνύπαρξη και στην πίστη σε ένα καλύτερο αύριο. Εύχομαι το φως, που αφήσαμε απόψε να ταξιδέψει ψηλά, να επιστρέψει σε κάθε γειτονιά ως αισιοδοξία, ανθρωπιά και χαμόγελο».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84, έδινε τον ρυθμό με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Music Corner της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς με ένα ειδικό DJ set, από τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο.

