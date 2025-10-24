GNTM – Με φόντο τη βροχή και την πορτοκαλί καρέκλα χόρεψε η Γιασμίν.

Σαν να πόζαρε στον καθρέπτη του σπιτιού της ήταν η Γιασμίν στο αποψινό σετ του GNTM.

Ντυμένη στα λευκά, «αγκάλιασε» την πορτοκαλί καρέκλα – όσο η βροχή και ολόκληρο το κόνσεπτ χόρευε στο πλευρό της.

Η Γιασμίν λοιπόν, κατάφερε να αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους κριτές και να εντυπωσιάσει ακόμη και του συμπαίχτες της.

GNTM: Οι εντυπωσιακές πόζες τις Γιασμίν

Ο χρόνος ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα και η Γιασμίν, μπήκε στο σετ χορεύοντας, κάνοντας την έκπληξη και εντυπωσιάζοντας όποιον βρισκόταν στο πλατό.

Από τις πιο περίτεχνες πόζες μέχρι και τις πιο απλοϊκές, φάνηκε να ευχαριστήθηκε το κόνσεπτ και να δούλεψε για αυτό σα να ήταν το όνειρο της ζωής της.

Μέσα σε τρία λεπτά, κατάφερε να κοιτάξει την κάμερα και να «κλειδώσει» το κλικ για περισσότερα από μια φορές.

«Μπράβο ρε κορίτσι μου, φαίνονται τα νιάτα σου…» δήλωσε η Ζενεβιέβ.

Παρ’ όλα αυτά, η έκπληξη ήρθε όταν έκανε μια εντυπωσιακή πόζα – με σπαγκάτ και αμέσως μετά έκατσε στην καρέκλα «σα να μην συμβαίνει τίποτα..».

Ενθουσίασε λοιπόν τόσο τον εαυτό της όσο και τους κριτές.

«Δεν έχει χάσει λήψη…» ακούστηκε από τους κριτές ενώ αμέσως μετά την χειροκρότησαν όλοι.

«Ένιωσα φανταστικά, ήταν απίστευτη εμπειρία, μ’ άρεσε πάρα πολύ…» δήλωσε η ίδια χαμογελώντας.

{https://www.youtube.com/watch?v=U5Hjr-jVvv4&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}