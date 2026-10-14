Λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές στο Ισραήλ, ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπαρ απάντησε στις συκοφαντίες του Νετανιάχου εναντίον του, ότι γνώριζε για την επικείμενη επίθεση.

Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ υπέβαλε μήνυσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για κατασκευασμένη «συκοφαντία του αίματος», όπως αναφέρουν τα ισραηλινά Μέσα σε μια προσπάθεια μετατόπισης της ευθύνης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές στο Ισραήλ, ο Μπαρ απάντησε στις συκοφαντίες του Νετανιάχου εναντίον του, ότι γνώριζε για την επικείμενη επίθεση. Ο Μπαρ στην μήνυσή του αναφέρει ότι υπήρξαν τουλάχιστον 20 προειδοποιήσεις για την κατάσταση ασφαλείας στη Γάζα και παρέχει αποδείξεις ότι η υπηρεσία όντως μοιράστηκε τις πληροφορίες που είχε με το γραφείο του Νετανιάχου ώρες πριν την επίθεση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 28 Σεπτεμβρίου στο Χ κατηγόρησε τον Μπαρ ότι απέκρυψε πληροφορίες που είχαν ληφθεί πριν από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και απέδωσε ευθύνες για «αστοχίες και ποινικά αδικήματα» στον παραιτηθέντα επικεφαλής της υπηρεσίας.

Ο Νετανιάχου αναφέρει ότι ο Μπαρ αν και γνώριζε για την επίθεση επέλεξε να μην ενημερώσει τον πρωθυπουργό. Στη μήνυση ο Μπαρ παραθέτει λεπτομερώς τα βήματα που έκανε ο ίδιος και η υπηρεσία του τις πρωινές ώρες της 7ης Οκτωβρίου μετά τις ανησυχίες που είχε για επικείμενη η επίθεση. Ανάμεσα στα βήματα είναι και η ενημέρωση της στρατιωτικής γραμματείας του Νετανιάχου στις 3:55 π.μ.

Ο πρώην επικεφαλής της Σι Μπετ παραθέτει και μία μακρά λίστα προειδοποιήσεων που απηύθυνε προς τον Νετανιάχου τους μήνες που προηγήθηκαν της 7ης Οκτωβρίου.

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Τι αναφέρει ο Μπαρ

Σύμφωνα με τον Μπαρ, στα στοιχεία περιλαμβάνεται μία συζήτηση που είχε με τον Νετανιάχου για την γραμμή ασφαλείας στις 23 Ιουλίου του 2023 στην οποία λέει:«Σας ενημερώνω αναφορικά με μία στρατηγική προειδοποίηση για πόλεμο».

Επίσης αναφέρει πως οι εχθροί του Ισραήλ βλέπουν τον πολιτικό διχασμό στη χώρα ως μία ευκαιρία, προσθέτοντας πως ο μόνος τρόπος για να το εμποδίσουν είναι με προληπτικό χτύπημα. Σύμφωνα με τον Μπαρ, σε μια συνάντηση εργασίας στις 21 Αυγούστου, επισήμανε μία «δραματική κλιμάκωση» στην «καθοδήγηση επιθέσεων από τη Λωρίδα της Γάζας» και ανέφερε πως κατέστησε σαφές ότι «χωρίς επιθετική δράση στη Γάζα, δεν θα ήταν δυνατόν να αλλάξει η πραγματικότητα».

Ο Μπαρ πρόσθεσε πως στις 14 Σεπτεμβρίου του 2023 «δεχθήκαμε ένα ασυνήθιστο μήνυμα από τον εχθρό» και πως ενημέρωσε σχετικά τον Νετανιάχου, αν και δεν παραθέτει περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι μήνυμα ήταν αυτό.

Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, είπε ότι υπήρξαν συζητήσεις για το θέμα της 17ης Σεπτεμβρίου και προειδοποίησε για ένα «σημείο εκκίνησης μιας σύγκρουσης» χωρίς τη δυνατότητα αποφυγής. Πρόσθεσε πως υπήρχε επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η δυνατότητα αναχαίτισης.

Ο Μπαρ είπε πως προειδοποίησε ξανά την 1η Οκτωβρίου του 2023, για μια κορύφωση στις προθέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων να πραγματοποιήσουν επιθέσεις, καθώς και την εκτίμηση ότι το Ισραήλ θα παρασυρόταν σε έναν κύκλο συγκρούσεων παρά τη θέλησή του πριν από τη λήξη της εορταστικής περιόδου.

Συνέστησε στοχευμένες εξοντώσεις ηγετικών στελεχών τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ επισήμανε ότι δεν προσπαθεί να διαφύγει από το δικό του μερίδιο ευθύνης.

«Ως επικεφαλής της υπηρεσίας, φέρω ευθύνη για το γεγονός ότι η Σιν Μπετ απέτυχε να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τούτου λεχθέντος, χαμηλώνω το κεφάλι μου μπροστά στις οικογένειες των θυμάτων, και υποβάλλω την παραίτησή μου» έγραψε ο Μπαρ.

«Περίμενα υπομονετικά τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής που θα αποκαλύψει επιτέλους τις ενέργειες της Σιν Μπετ, καθώς και τις αστοχίες, απέναντι σε μια συνεχιζόμενη συκοφαντία περί "συνωμοσίας αίματος". Υπό το φως της ανεξέλεγκτης έκρηξης του πρωθυπουργού, αποφάσισα να μην παραμείνω σιωπηλός», δήλωσε ο Μπαρ.

Ο κατηγορίες του Νετανιάχου εναντίον του Μπαρ ακολούθησαν μετά από αρκετές αναφορές που έλεγαν πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός γνώριζε για την επικείμενη επίθεση μέρες ακόμα και εβδομάδες πριν την εισβολή της Χαμάς, που έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του πολέμου.

Με πληροφορίες της Haaretz/Times of Israel