Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ανήμερα της τρίτης μαύρης επετείου της 7ης Οκτωβρίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα της τρίτης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Barak Ravid, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μίλησε με τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναφερόμενος στην επέτειο της επίθεσης και στις εξελίξεις που ακολούθησαν τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Τραμπ, , σχολίασε τις συνέπειες της σύγκρουσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η άλλη πλευρά πλήρωσε βαρύ τίμημα για αυτό που έκανε». Από τη μέρα της επίθεση, το Ισραήλ προχώρησε σε εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ από το 2023 μέχρι σήμερα πάνω από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, περίπου το 82% των υποδομών στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

{https://x.com/BarakRavid/status/2107907245501469051}

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για το Ισραήλ, καθώς η χώρα τιμά την τρίτη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς.

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Η τρίτη επέτειος και η πολιτική πίεση στον Νετανιάχου

Η φετινή επέτειος έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις αποτυχίες ασφαλείας που επέτρεψαν στην επίθεση να εξελιχθεί, ενώ η χώρα κατευθύνεται προς τις κάλπες στις 27 Οκτωβρίου.

Ξένα και ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η προσωπική ευθύνη του Ισραηλινού πρωθυπουργού για τη μεγαλύτερη αποτυχία ασφαλείας στην ιστορία της χώρας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Το Λικούντ του Νετανιάου εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις με χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οι αντίπαλοι του Νετανιάχου ζητούν να διερευνηθούν σε βάθος οι προειδοποιήσεις και οι αποφάσεις που προηγήθηκαν της 7ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, νέα δημοσιεύματα έχουν επαναφέρει τη συζήτηση για το κατά πόσο η ισραηλινή ηγεσία είχε λάβει προειδοποιήσεις πριν από την επίθεση. Το NPR μετέδωσε σήμερα ότι ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί προσωπικά για πιθανή επίθεση, ενώ προειδοποιήσεις είχαν φτάσει επανειλημμένα και στις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει απορρίψει σχετικές αναφορές ως ψευδείς και έχει αρνηθεί ότι είχε λάβει συγκεκριμένη προειδοποίηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.