Οι ειδοποίηση αναδεικνύουν την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης και ελέγχων για τρόφιμα που διακινούνται εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στις 12 Ιανουαρίου οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε απόρριψη παρτίδας σουσαμιού από το Σουδάν, λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών υγείας, σύμφωνα με την ειδοποίηση RASFF 2026.0191. Η παρτίδα εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο στα σύνορα και κρατήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του φορτίου, το σουσάμι υπεβλήθη σε θερμική επεξεργασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα. Η σχετική ειδοποίηση επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προειδοποίηση για πορτοκάλια Ισπανίας με φυτοφάρμακα και σύκα Τουρκίας με μυκοτοξίνες

Στις 9 Γενάρη υποβλήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF ειδοποίηση για την ανίχνευση του φυτοφαρμάκου chlorpyrifos-methyl σε πορτοκάλια προέλευσης Ισπανίας. Η ειδοποίηση υποβλήθηκε από τη Γερμανία στο πλαίσιο επίσημου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην αγορά και έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στα εξεταζόμενα πορτοκάλια διαπιστώθηκε περιεκτικότητα chlorpyrifos-methyl πάνω από το μέγιστο επιτρεπτό όριο (MRL). Το chlorpyrifos-methyl είναι δραστική ουσία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, της οποίας η παρουσία σε τρόφιμα ρυθμίζεται αυστηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πιθανών επιπτώσεων στην υγεία. Στην παρούσα ειδοποίηση δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ή συμπτώματα σε καταναλωτές. Οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία ανέφεραν ότι δεν υπήρχε πλέον απόθεμα του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτήθηκαν περαιτέρω μέτρα απόσυρσης.

«Καμπανάκι» και για σύκα Τουρκίας

Σοβαρή ειδοποίηση καταχωρίστηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης RASFF για αποξηραμένα σύκα προέλευσης Τουρκίας, τα οποία διακινήθηκαν μέσω Γαλλίας. Η ειδοποίηση υποβλήθηκε από τη Γερμανία, έπειτα από επίσημο έλεγχο στην αγορά, και έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στα σύκα ανιχνεύθηκε παρουσία μυκοτοξινών, με την εκτίμηση κινδύνου να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση ταξινομήθηκε ως alert notification, που αποτελεί την αυστηρότερη κατηγορία ειδοποίησης στο σύστημα RASFF.

Οι μυκοτοξίνες είναι τοξικές ουσίες που παράγονται από ορισμένους μύκητες και μπορεί να εμφανιστούν σε αποξηραμένα φρούτα όταν δεν τηρούνται επαρκείς συνθήκες ξήρανσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς. Η παρουσία τους σε τρόφιμα παρακολουθείται αυστηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία ανέφεραν ότι δεν υπήρχε πλέον διαθέσιμο απόθεμα του προϊόντος, ενώ δεν καταγράφηκε περαιτέρω διανομή από τη χώρα κοινοποίησης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ή συμπτώματα που να συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η ειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των συνεχών επίσημων ελέγχων και της άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων που κυκλοφορούν στην αγορά.