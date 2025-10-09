Η συμφωνία αφορά την «πρώτη φάση» του σχεδίου για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την απελευθέρωση των ομήρων, ανέφερε ο Τραμπ.

Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την «πρώτη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ που αφορά στην κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και κρατουμένων, δήλωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ. «Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!» συμπλήρωσε για να καταλήξει: «Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το ιστορικό και άνευ προηγουμένου γεγονός. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!».

Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις στην εφημερίδα The Times of Israel, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή να αναφέρει: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι».

{https://x.com/netanyahu/status/1976063378243166691}

Υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγματευτές συναντώνται στην Αίγυπτο για να καταλήξουν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ελπίζει ότι τελικά θα οδηγήσει σε έναν οριστικό τερματισμό του διετούς πολέμου και θα φέρει μια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Η αρχική συμφωνία επιβεβαιώθηκε από Ισραηλινούς αξιωματούχους και τη Χαμάς, καθώς και από το μεσολαβητή του Κατάρ. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν τα μέρη είχαν σημειώσει κάποια πρόοδο σε πιο ακανθώδη ζητήματα σχετικά με το μέλλον της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του εάν η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί, όπως έχει απαιτήσει ο Τραμπ, και την τελική διακυβέρνηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο περιοχής.

«Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο», ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X.

{https://x.com/majedalansari/status/1976058667645440032}

Προηγήθηκε και το ραβασάκι Ρούμπιο στον Τραμπ

«Πρέπει να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία», έγραφε το χειρόγραφο σημείωμα σύμφωνα με το AP.

{https://x.com/EricLDaugh/status/1976030952942882844}

«Μόλις έλαβα ένα σημείωμα από τον υπουργό που λέει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και ότι θα με χρειαστούν πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πηγαίνουν καλά οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή την Κυριακή.

«Ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι μια όμορφη φράση και ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα, είναι πολύ κοντά και τα πάμε πολύ καλά», είπε, σημειώνοντας ότι συνομίλησε με Αμερικανούς αξιωματούχους. Σήμερα μπήκαν στις διαπραγματεύσεις ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Έχουμε σπουδαία ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές… δυστυχώς επίσης πολύ καλούς διαπραγματευτές από την άλλη πλευρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, για την εκεχειρία στη Γάζα.

«Είναι κάτι που υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να γίνει», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμφωνίας υπό το σχέδιό του με τα 20 σημεία. «Μπορεί να πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή», συνέχισε.

Ο Τραμπ σημείωσε πως εάν ταξιδέψει τελικά, θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον το Σάββατο ή την Κυριακή. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια χώρα θα επισκεφθεί.

«Υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε. «Η τελική διαπραγμάτευση είναι με τη Χαμάς και φαίνεται να πηγαίνει καλά», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι «δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο», αναφερόμενος στις χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ Ελ- Σέιχ της Αιγύπτου.

{https://x.com/SkyNews/status/1976010081092157837}