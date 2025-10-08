Αλ - Θάνι, Κούσνερ, Γουίτκοφ και Ιμπραήλ Καλίν συμμετέχουν στις συνομιλίες Ισραήλ - Χαμάς για τη Γάζα.

Η Χαμάς παρέδωσε την Τετάρτη λίστες ομήρων και Παλαιστινίων κρατούμενων και δήλωσε αισιόδοξη για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Reuters στις συνομιλίες σήμερα θα συμμετάσχει και η Ισλαμική Τζιχάντ της Γάζας, η οποία είναι μικρότερη από τη Χαμάς και κρατά επίσης Ισραηλινούς ομήρους.

Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία τριβής είναι η πίεση στη Χαμάς για τον αφοπλισμό της, ένα ζήτημα που μέχρι στιγμής δεν έχει θελήσει να συζητήσει στις συνομιλίες που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στην πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της πρώτης φάσης του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει την αισιοδοξία του για την πρόοδο των συνομιλιών.

Όμως, αξιωματούχοι από όλες τις πλευρές έχουν μέχρι στιγμής προτρέψει για προσοχή σχετικά με τις προοπτικές για μια γρήγορη συμφωνία. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζαρεντ Κούσνερ, ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, έμπιστος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι.

Παρών στις διαπραγματεύσεις θα είναι και ο Τούρκος αρχηγός κατασκοπείας Ιμπραήμ Καλίν.

Ερντογάν: Ο Τραμπ ζήτησε από την Τουρκία να πείσει τη Χαμάς

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Τραμπ ζήτησε από την Τουρκία να βοηθήσει να πειστεί η Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία. Αλλά είπε ότι ήταν σημαντικό να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε ως το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη.

«Η ειρήνη δεν είναι ένα πουλί με ένα μόνο φτερό. Το να ρίχνουμε όλο το βάρος της ειρήνης στη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους δεν είναι μια δίκαιη, σωστή ή ρεαλιστική προσέγγιση», είπε ο Ερντογάν.

Αισιόδοξος ο Σίσι

«Χθες, αντιπροσωπείες από το Κατάρ, την Αίγυπτο και απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ έφτασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ και τα μηνύματα που έλαβα από αυτούς είναι πολύ ενθαρρυντικά», είπε, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαταχ αλ Σίσι μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης της αιγυπτιακής αστυνομίας.

«Μια εκεχειρία, η επιστροφή των ομήρων και των κρατουμένων, η ανοικοδόμηση της Γάζας και η έναρξη μιας ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που οδηγεί στην ίδρυση και την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα».

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε ότι «περισσότερες αραβικές χώρες θα υπογράψουν ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ εάν λήξει ο πόλεμος στη Γάζα».

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα

Ενώ οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο, το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική επέλαση στη Γάζα, αν και έχει περιορίσει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες κατόπιν παρότρυνσης του Τραμπ.

Ωστόσο ακόμα κι αν επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος, δεν υπάρχει ακόμη σαφής ένδειξη για το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ο Νετανιάχου, ο Τραμπ, τα δυτικά και τα αραβικά κράτη έχουν αποκλείσει οποιονδήποτε ρόλο για τη Χαμάς, η οποία κατέλαβε την περιοχή το 2007 μετά από έναν σύντομο εμφύλιο πόλεμο με τους Παλαιστίνιους αντιπάλους της.

Η παγκόσμια οργή έχει αυξηθεί κατά της επίθεσης του Ισραήλ, η οποία έχει εκτοπίσει εσωτερικά σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας και έχει προκαλέσει κρίση λιμού. Πολλοί εμπειρογνώμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακαδημαϊκοί και μια έρευνα του ΟΗΕ λένε ότι η τακτική του Ισραήλ ισοδυναμεί με γενοκτονία. Το Ισραήλ ωστόσο επιμένει να αποκαλεί τις ενέργειές του αυτοάμυνα μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023.

