Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν σημειώσει «πρόοδο» κατά τις δύο πρώτες ημέρες των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα στην Αίγυπτο και γι' αυτόν τον λόγο μεταβαίνουν ανώτατοι αξιωματούχοι από ΗΠΑ και Κατάρ.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για την πρόταση 20 σημείων του Τραμπγια τη Γάζα στην Αίγυπτο την Τετάρτη.

Ο εκπρόσωπος του Κατάρ, Majed al-Ansari έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ότι η συμμετοχή του Αλ-Θάνι «έρχεται σε ένα κρίσιμο στάδιο των συνομιλιών, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα των μεσολαβητών να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ ταξιδεύει στο Σαρμ ελ-Σέιχ για να συναντηθεί με άλλους μεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, «με στόχο την προώθηση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων», δήλωσε ο αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

Το ταξίδι του Αλ-Θάνι έρχεται επίσης λίγες ημέρες μετά την συγγνώμη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τηλεφώνησε στον ηγέτη του Κατάρ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να ζητήσει συγγνώμη για μια άνευ προηγουμένου επίθεση του Σεπτεμβρίου που στόχευε την διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς στη Ντόχα.

Πηγή μετέφερε στο CNN πως το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν σημειώσει «πρόοδο» κατά τις δύο πρώτες ημέρες των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Αυτός είναι και ο λόγος που μεταβαίνουν στην Αίγυπτο οι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Κατάρ, πρόσθεσε. Οι συνομιλίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των «υπόλοιπων λεπτομερειών» και στη δημιουργία ενός μηχανισμού εφαρμογής στον οποίο μπορούν να συμφωνήσουν όλα τα μέρη.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να αναχωρήσουν για την Αίγυπτο την Τρίτη και να φτάσουν την Τετάρτη, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ για να προσπαθήσουν να επεξεργαστούν τις υλικοτεχνικές λεπτομέρειες γύρω από μια εκεχειρία και την απελευθέρωση ομήρων, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε υπό όρους μέρος της ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συμμετείχαν ενεργά στην πρόταση. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τη Δευτέρα τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάερεντ Κούσνερ, ως «ομάδα Α+» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό θα είναι εφικτό. Πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι διαπραγματευτές του Κατάρ και της Αιγύπτου να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν κάποια συμφωνημένη δράση μέχρι να φτάσουν οι Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Στις διαπραγματεύσεις αναμένεται και ο έμπιστος του Νετανιάχου, υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, που εικάζεται ότι θα μεταβεί και αυτός για τις συνομιλίες στην Αίγυπτο. Ο Ντέρμερ είναι επικεφαλής της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας, αλλά δεν συμμετείχε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς τη Δευτέρα ή την Τρίτη, τις οποίες χειρίστηκε μια αντιπροσωπεία χαμηλότερου επιπέδου. Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε στο CNN ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες όταν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, φτάσουν στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

«Όταν θα είναι εκεί ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ, θα είναι και ο Ντέρμερ», ανέφερε η πηγή.

Ο Ντέρμερ είναι ο βασικός άνθρωπος του Νετανιάχου τόσο στην κυβέρνηση Τραμπ όσο και στα αραβικά κράτη της περιοχής. Διορίστηκε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας τον Φεβρουάριο του 2025, αφού ο Νετανιάχου απέλυσε τους επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ, οι οποίοι είχαν επιβλέψει τις προηγούμενες συμφωνίες ομήρων τον Νοέμβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, από τον διορισμό του, δεν έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία ομήρων με τη Χαμάς και μόνο ένας όμηρος έχει απελευθερωθεί σε ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ - Χαμάς.

Με πληροφορίες του CNN/Al Jazeera