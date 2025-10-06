«Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ.

Αισιοδοξία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, για την εκεχειρία στη Γάζα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, για τις συνομιλίες στην Αίγυπτο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Χαμάς συμφωνεί σε «πολύ σημαντικά» ζητήματα.

«Νομίζω ότι τα πάμε αρκετά καλά και πιστεύω ότι η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά», απάντησε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για τη Γάζα και σχολίασε ότι έχει σημειωθεί «τρομερή πρόοδος».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε πως «ο Τραμπ ελπίζει ότι η ταχεία απελευθέρωση των ομήρων θα δημιουργήσει ώθηση για τους υπόλοιπους όρους του σχεδίου. Θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα με τους ομήρους και ο πρόεδρος θέλει να τους δει να απελευθερώνονται το συντομότερο δυνατό».

Στη συνέχεια «θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διαρκή ειρήνη στη Γάζα και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα απειλεί πλέον την ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις, σημείωσε πως «Οι τεχνικές ομάδες συζητούν το θέμα αυτή τη στιγμή, για να διασφαλίσουν ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων. Εξετάζουν τη λίστα τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων που θα απελευθερωθούν».

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Χαμάς

Σήμερα, Δευτέρα, ξεκίνησαν στην Αίγυπτο οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, για την εκεχειρία στη Γάζα, επί του σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ, σύμφωνα με το Al-Qahera News.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τις δύο πλευρές για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατουμένους, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις» δεδομένου ότι το Ισραήλ «συνεχίζει τον εξοντωτικό πόλεμό του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της Χαμάς, προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις, εκτιμώντας πως οι συνομιλίες θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».

«Ζητώ από όλον τον κόσμο να προχωρήσει ταχέως», διεμήνυσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, που έστειλε στην Αίγυπτο τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις, προβλέπεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και εκείνη της Χαμάς θα συμμετάσχουν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσα στο ίδιο κτίριο, όμως σε διαφορετικά δωμάτια, με τους μεσολαβητές να πηγαινοέρχονται μεταξύ των δύο.

Αιγυπτιακές πηγές αναφέρουν πως η Χαμάς επιζητά διευκρινίσεις σχετικά με διάφορες λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τις υποσχέσεις του να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα μόλις τα μέλη της οργάνωσης απελευθερώσουν τους ομήρους.

Αξιωματούχος που εμπλέκεται στον σχεδιασμό της εκεχειρίας και παλαιστινιακή πηγή είπαν πως η πρόβλεψη του σχεδίου Τραμπ να σταλούν πίσω όλοι οι όμηροι σε διάστημα 72 ωρών θα ήταν αδύνατο να τηρηθεί στην περίπτωση των νεκρών, οι σοροί ορισμένων εκ των οποίων θα έπρεπε να εντοπιστούν και να ανακτηθούν από σημεία ταφής που είναι διασκορπισμένα στο πεδίο της μάχης.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος που πρόσκειται στις συνομιλίες εξέφρασε προβληματισμό για τις προοπτικές επίτευξης σημαντικής προόδου, δεδομένης της βαθιάς αμοιβαίας δυσπιστίας, λέγοντας πως η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ανησυχούν πως το Ισραήλ ενδέχεται να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις μόλις ανακτήσει τους ομήρους.

Επικεφαλής της ομάδας της Χαμάς στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο οποίος γλίτωσε από το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα, τον Σεπτέμβριο, στο οποίο σκοτώθηκε ο γιος του. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία περιλαμβάνει αξιωματούχους από τις υπηρεσίες κατασκοπείας Μοσάντ και Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Νετανιάχου Οφίρ Φαλκ και τον συντονιστή για το θέμα των ομήρων Γκαλ Χιρς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ισραήλ, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, αναμένεται να προσέλθει αργότερα αυτήν την εβδομάδα, ανάλογα με τις εξελίξεις στις συνομιλίες, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους.