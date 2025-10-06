Οι δηλώσεις της Καρολάιν Λίβιτ για τους ομήρους.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει όλες οι πλευρές να προχωρήσουν γρήγορα στην απελευθέρωση των ομήρων, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, την ώρα που οι αντιπροσωπείες (Ισραηλινών - Χαμάς) συναντώνται στην Αίγυπτο για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Καρολάιν Λίβιτ είπε με νόημα ότι «ο Τραμπ ελπίζει ότι η ταχεία απελευθέρωση των ομήρων θα δημιουργήσει ώθηση για τους υπόλοιπους όρους του σχεδίου. Θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα με τους ομήρους και ο πρόεδρος θέλει να τους δει να απελευθερώνονται το συντομότερο δυνατό».

«Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διαρκή ειρήνη στη Γάζα και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα απειλεί πλέον την ασφάλεια του Ισραήλ» πρόσθεσε.

Είπε παράλληλα, ότι οι τεχνικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο, στις οποίες συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, επικεντρώθηκαν στις λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων.

«Οι τεχνικές ομάδες συζητούν το θέμα αυτή τη στιγμή, για να διασφαλίσουν ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», είπε, προσθέτοντας ότι οι ομάδες «εξετάζουν τη λίστα τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων που θα απελευθερωθούν».