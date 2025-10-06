Οι συνομιλίες ξεκίνησαν μόλις μία ημέρα πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς ξεκίνησαν έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, οι οποίες, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, θα τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα.

Ωστόσο οι διαπραγματευτές καλούνται να αντιμετωπίσουν αμφιλεγόμενα ζητήματα στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ, όπως οι απαιτήσεις για αποχώρηση του Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα και για αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει και οι δύο τις γενικές αρχές του σχεδίου Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες θα σταματήσουν οι μάχες, θα απελευθερωθούν οι όμηροι και θα εισρεύσει βοήθεια στη Γάζα, ό,τι πιο κοντά έχουν φτάσει στον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο έχει επίσης την υποστήριξη αραβικών και δυτικών κρατών με τελευταίο το Ιράν να αναφέρει τη Δευτέρα πως «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα για άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον καταπιεσμένο λαό της Γάζας, δηλώνει την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια».

Αιγύπτιοι και Καταριανοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις και με τα δύο μέρη για να βοηθήσουν στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει τη «δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών» για την πιθανή απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων σε ανταλλαγή Παλαιστίνιους κρατούμενους. Σημειώνεται ότι η Χαμάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησε εν μέρει με τις προτάσεις, αλλά δεν απάντησε σε πολλά βασικά αιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει να διεξαχθούν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία. Οι συνομιλίες σύμφωνα με τις ΗΠΑ, θα τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα και θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση των ομήρων, παρά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς βάσει του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ακόμα πως οι συνομιλίες ξεκινούν μόλις μία ημέρα πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου με την πλειοψηφία των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας να είναι εκτοπισμένοι, στα όρια του λιμού μέσα σε ερείπια μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που έχουν σκοτώσει πάνω από 67.000 Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας.

Ανησυχία για τις προοπτικές των συνομιλιών

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος γνώστης των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών Χαμάς- Ισραήλ, εμφανίστηκε διαστακτικός σχετικά με τις προοπτικές μιας σημαντικής εξέλιξης δεδομένης της βαθιάς αμοιβαίας δυσπιστίας. Είπε στο Reuters πως η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ανησυχούν ότι το Ισραήλ μπορεί να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις μόλις ανακτήσει τους ομήρους.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία απαρτίζεται από αξιωματούχους των υπηρεσιών κατασκοπείας Μοσάντ και Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, και τον συντονιστή για τους ομήρους, Γκαλ Χιρς. Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ισραήλ, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, αναμενόταν να συμμετάσχει αργότερα αυτή την εβδομάδα, εν αναμονή των εξελίξεων στις συνομιλίες, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς ηγείται του εξόριστου ηγέτη της ομάδας στη Γάζα, Χαλίλ Αλ-Χάγια, του οποίου η επίσκεψη στην Αίγυπτο ήταν η πρώτη από τότε που επέζησε από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, τον περασμένο μήνα, με στόχο τη δολοφονία κορυφαίων αξιωματούχων της Χαμάς.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς θα επιδιώξουν διευκρινίσεις σχετικά με τον μηχανισμό για την επίτευξη ανταλλαγής των εναπομεινάντων ομήρων - ζωντανών και νεκρών - με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, καθώς επίσης την ισραηλινή στρατιωτική αποχώρηση από τη Γάζα και την εκεχειρία, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η Χαμάς αργά την Κυριακή.

Το «αγκάθι» στο σχέδιο Τραμπ

Το «αγκάθι» στις συνομιλίες παραμένει η ισραηλινή απαίτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, κάτι που η παλαιστινιακή ομάδα επιμένει ότι δεν μπορεί να συμβεί εκτός εάν το Ισραήλ τερματίσει την κατοχή του και δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος, δήλωσε μια πηγή της Χαμάς στο Reuters. Ο Νετανιάχου από την άλλη επιμένει ότι δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος, αψηφώντας τις δυτικές χώρες που έχουν αναγνωρίσει πρόσφατα την παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον μερικές ημέρες, αν όχι περισσότερο, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters. Η άμεση συμφωνία είναι απίθανη, καθώς ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία με όλες τις λεπτομέρειες πριν αρχίσει να εφαρμόζεται η εκεχειρία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Χαμάς και το Ισραήλ έχουν συμφωνήσει στις βασικές αρχές του σχεδίου του Τραμπ, αν και όχι στις βασικές λεπτομέρειες, αλλά ο πρόεδρος ήταν αισιόδοξος. «Μου λένε ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα» δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του.

Η Χαμάς ενέκρινε την Παρασκευή την απελευθέρωση ομήρων και ορισμένα άλλα στοιχεία του σχεδίου του Τραμπ, αλλά απέφυγε πιο δύσκολα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των εκκλήσεων για αφοπλισμό και παραχώρηση της εξουσίας στη Γάζα.

Με πληροφορίες του CNN/Reuters