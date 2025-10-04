Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε ότι «εφόσον το αποδεχτεί η Χαμάς θα έχουμε άμεση εκεχειρία». Όσα είπε νωρίτερα ο Νετανιάχου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι το Ισραήλ «έχει συμφωνήσει με την αρχική γραμμή απόσυρσης».

Ο ίδιος έγραψε συγκεκριμένα πως: «Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης, την οποία έχουμε δείξει και κοινοποιήσει στη Χαμάς. Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΩΣ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ».

Σημειώνεται πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να ξαναρχίσουν στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες, με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και τον γαμπρό του να μεταβαίνουν ήδη στη χώρα προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το διάγγελμα Νετανιάχου

Σαφές μήνυμα ότι «είτε με τον έναν τρόπο (με το σχέδιο Τραμπ), είτε με τον άλλο τρόπο (με τον στρατό) όλοι οι όμηροι θα γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους», έστειλε ο Νετανιάχου. Στο διάγγελμά του το βράδυ του Σαββάτου, είπε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί» και θα το δεχτεί είτε πολιτικά είτε στρατιωτικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε για τις διαπραγματεύσεις ότι θα γίνουν στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος για την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Μίλησε επίσης ότι το Ισραήλ βρίσκεται «στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος», αλλά «δεν είναι ακόμη οριστικό.

Εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό».Ο Νετανιάχου, επέκρινε ανώτερους αξιωματούχους που υποστήριξαν ότι θα ήταν αδύνατο να επιστραφούν όλοι οι όμηροι χωρίς να εγκαταλείψουν εντελώς τη Γάζα.

«Το Ισραήλ έχει ανακτήσει 207 ομήρους μέχρι στιγμής» τόνισε και συμπλήρωσε: «Ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι συντονίστηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε την κατάσταση αμέσως», ενώ τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού προχωρούσαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, η Χαμάς θα απομονωθεί».

Σε πρώτο στάδιο, υπογράμμισε, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα ανακατανεμηθούν σε θέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να επιβλέπουν τη Γάζα.

