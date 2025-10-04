Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα φτάσει στο Σαρμ ελ-Σέιχ στο Σινά της Αιγύπτου την ερχόμενη Δευτέρα και του Ισραήλ την Κυριακή, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις.

Σαφές μήνυμα ότι «είτε με τον έναν τρόπο (με το σχέδιο Τραμπ), είτε με τον άλλο τρόπο (με τον στρατό) όλοι οι όμηροι θα γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους», έστειλε ο Νετανιάχου. Στο διάγγελμά του το βράδυ του Σαββάτου, είπε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί» και θα το δεχτεί είτε πολιτικά είτε στρατιωτικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε για τις διαπραγματεύσεις ότι θα γίνουν στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος για την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Μίλησε επίσης ότι το Ισραήλ βρίσκεται «στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος», αλλά «δεν είναι ακόμη οριστικό. Εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό».

Ο Νετανιάχου, επέκρινε ανώτερους αξιωματούχους που υποστήριξαν ότι θα ήταν αδύνατο να επιστραφούν όλοι οι όμηροι χωρίς να εγκαταλείψουν εντελώς τη Γάζα. «Το Ισραήλ έχει ανακτήσει 207 ομήρους μέχρι στιγμής» τόνισε και συμπλήρωσε: «Ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι συντονίστηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε την κατάσταση αμέσως», ενώ τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού προχωρούσαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, η Χαμάς θα απομονωθεί».

Σε πρώτο στάδιο, υπογράμμισε, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα ανακατανεμηθούν σε θέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να επιβλέπουν τη Γάζα.

Το ευχαριστώ στον Τραμπ και τον ισραηλινό λαό

Στο τέλος της ομιλίας του ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον «αγαπητό φίλο Ντόναλντ Τραμπ», υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία καθυστέρηση από την πλευρά της Χαμάς». Ευχαρίστησε επίσης τον στρατό αλλά και τον λαό του Ισραήλ, «τις οικογένειες που θυσίασαν αυτούς που αγαπούν περισσότερο» καθώς και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι ήταν τόσο ανθεκτικοί και στάθηκαν ακλόνητοι στα πιστεύω τους».

Χέρτζογκ - Γρήγορα με το σχέδιο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ πάντως κάλεσε το βράδυ του Σαββάτου τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να συνεχίσει να ενεργεί με κάθε τρόπο και με κάθε εργαλείο για να προωθήσει γρήγορα το σχέδιο που παρουσίασε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και, πάνω απ' όλα, να φέρει τους αγαπημένους μας πίσω στο σπίτι».

Ο Χέρτζογκ δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε μια «στιγμή ευκαιρίας και ελπίζω ότι θα ανοίξει επίσης ένα παράθυρο για την «επόμενη μέρα»: Την επιστροφή των ομήρων, σε έναν πλήρη μετασχηματισμό της πραγματικότητας στη Λωρίδα της Γάζας και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στη δημιουργία νέων διπλωματικών διαύλων για την ενσωμάτωση του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και σε μια πλήρη θεραπεία και επιδιόρθωση εντός της ισραηλινής κοινωνίας από κάθε άποψη».

Οι ακροδεξιοί απειλούν τον Νετανιάχου

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργός δημόσιας ασφάλειας του Ισραήλ και ένα άλλο εξέχον ακροδεξιό μέλος του συνασπισμού του Νετανιάχου, δημοσίευσε τώρα τη δική του δήλωση αντιδρώντας στην είδηση ​​​​για την προώθηση του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα.

Σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπεν-Γκβιρ ανέφερε ότι αυτός και το κόμμα του, Ότζμα Γιεχουντίτ, είπαν στον Νετανιάχου ότι θα εγκαταλείψουν την κυβέρνηση εάν η Χαμάς «παραμείνει εν ζωή» μετά την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα.

Η εξάλειψη της Χαμάς είναι «κεντρικός στόχος του πολέμου», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ.

Από την πλευρά του και ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, επέκρινε τον Νετανιάχου επειδή συμφώνησε να σταματήσει τον πόλεμο της χώρας στη Γάζα, ώστε να επιτραπούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Τα σχόλια του Σμότριτς, που κοινοποιήθηκαν στο X, είναι τα πρώτα του από τότε που η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι συμφώνησε σε μέρη του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ.

Ο ακροδεξιός Ισραηλινός πολιτικός, ο οποίος ζει σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπήρξε βασικό μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας.

Πάντως, σύμφωνα με το Al Jazeera αντιπροσωπεία της Χαμάς θα φτάσει στο Σαρμ ελ-Σέιχ στο Σινά της Αιγύπτου την ερχόμενη Δευτέρα, στο πλαίσιο της έναρξης των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μια αντιπροσωπεία του Κατάρ θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν τη Δευτέρα.

Μπένι Γκαντς: Έχουμε έναν μακρύ και περίπλοκο δρόμο μπροστά μας

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικής Ενότητας - Μπλε και Λευκό, Μπένι Γκαντς, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στις «μικροπολιτικές» ενέργειες να τορπιλίσουν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Μην κάνετε λάθος - έχουμε έναν μακρύ και περίπλοκο δρόμο μπροστά μας μέχρι να επιστραφούν όλοι οι όμηροι μας και να αντικατασταθεί το καθεστώς της Χαμάς», γράφει ο Γκαντς στο X.

«Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλη μια ευκαιρία. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι μικροπολιτικές πρακτικές δεν θα εκτροχιάσουν το πλαίσιο του Προέδρου Τραμπ».

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στη Γάζα

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε μια σήραγγα της Χαμάς που εκτείνεται κάτω από ένα νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας και μια είσοδο σε μια άλλη δίπλα σε ένα ξεχωριστό ιατρικό κέντρο.

Η πρώτη σήραγγα βρισκόταν δίπλα στο Ιορδανικό Νοσοκομείο, στα νότια της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, στρατεύματα της 36ης Μεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων της επίλεκτης μονάδας μηχανικού μάχης Yahalom, βρήκαν μια σήραγγα η οποία εκτείνεται σε ενάμιση χιλιόμετρο και περιλαμβάνει ένα εργαστήριο κατασκευής όπλων και άλλα δωμάτια, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, διοικητές λόχου και διμοιρίας της Χαμάς διέμεναν στη σήραγγα.

Ο στρατός τονίζει ότι «η δραστηριότητα της Χαμάς κοντά στο ιορδανικό νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών».

Η δεύτερη σήραγγα ανακαλύφθηκε στο νοσοκομείο Χαμάντ κοντά στη θάλασσα στη βορειοδυτική πόλη της Γάζας. Ο στρατός λέει ότι η σήραγγα περνάει κάτω από το ιατρικό κέντρο.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς λειτουργεί συστηματικά σε νοσοκομειακές περιοχές, εκμεταλλευόμενη ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς. Επί χρόνια, η οργάνωση έχει κατασκευάσει ένα υπόγειο σύστημα κάτω από νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή όπλων και τη διαχείριση πολεμικών επιχειρήσεων», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι στρατεύματα επιχειρούν στην περιοχή για να χαρτογραφήσουν τις σήραγγες πριν από την κατεδάφιση και «επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε επιπλέον τοποθεσίες όπου υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής δραστηριότητας».

{https://x.com/manniefabian/status/1974516117788921915}