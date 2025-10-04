Ο Μπεν-Γκβιρ δηλώνει ότι θα αποχωρήσει από τον συνασπισμό αν η Χαμάς δεν καταστραφεί μετά την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργός δημόσιας ασφάλειας του Ισραήλ και ένα άλλο εξέχον ακροδεξιό μέλος του συνασπισμού του Νετανιάχου, δημοσίευσε τώρα τη δική του δήλωση αντιδρώντας στην είδηση ​​​​για την προώθηση του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα.

Σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπεν-Γκβιρ ανέφερε ότι αυτός και το κόμμα του, Ότζμα Γιεχουντίτ, είπαν στον Νετανιάχου ότι θα εγκαταλείψουν την κυβέρνηση εάν η Χαμάς «παραμείνει εν ζωή» μετά την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα.

Η εξάλειψη της Χαμάς είναι «κεντρικός στόχος του πολέμου», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ.

Από την πλευρά του και ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, επέκρινε τον Νετανιάχου επειδή συμφώνησε να σταματήσει τον πόλεμο της χώρας στη Γάζα, ώστε να επιτραπούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Τα σχόλια του Σμότριτς, που κοινοποιήθηκαν στο X, είναι τα πρώτα του από τότε που η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι συμφώνησε σε μέρη του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ.

Ο ακροδεξιός Ισραηλινός πολιτικός, ο οποίος ζει σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπήρξε βασικό μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας.