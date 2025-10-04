Αποκάλυψη Axios για όσα είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου για το σχέδιό του στη Γάζα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι «είμαστε κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα και είπε ότι θα πιέσει για την οριστικοποίησή της τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Axios και τον δημοσιογράφο Barak Ravid, ο Αμερικανός πρόεδρος του ανέφερε ότι: «Είπα, "Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη". Και ήταν σύμφωνος με αυτό. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είσαι καλά».

Τα δημόσια μηνύματα του Τραμπ και η διπλωματία στο παρασκήνιο την Παρασκευή έφεραν το Ισραήλ και τη Χαμάς πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό ενός πολέμου που ξεκίνησε σχεδόν ακριβώς πριν από δύο χρόνια με τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι συζητήσεις στην Αίγυπτο

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πήγαν στην Αίγυπτο το Σάββατο για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων «και να συζητήσουν τη διαρκή ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Από το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα, ο ισραηλινός στρατός είχε στραφεί σε αμυντικές επιχειρήσεις στη Γάζα και είχε σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις του πέρα ​​από αυτές που απαιτούνταν για την προστασία των δυνάμεων, ανέφερε ο IDF.

Αυτό συνέβη μετά την έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ την Παρασκευή να σταματήσει τις επιθέσεις του και να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Χαμάς για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι σταμάτησε την επίθεση του Ισραήλ για να «προετοιμαστεί για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του Σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανέφερε το γραφείο του.

Στο Truth Social, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του για την απόφαση του Ισραήλ να σταματήσει «προσωρινά» τους βομβαρδισμούς «προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και ειρήνης».

Στη συνέχεια, κάλεσε τη Χαμάς να «κινηθεί γρήγορα» προς την απελευθέρωση των ομήρων, διαφορετικά η συμφωνία θα αποσυρθεί.

«Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση, την οποία πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελέσει ξανά απειλή. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ.

Όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!» είπε ο Τραμπ.

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1974500376155226471}

Οι επιφυλάξεις Νετανιάχου

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios στη συνέντευξη ότι είχε προειδοποιηθεί από την ομάδα του πριν από την κλήση ότι ο Νετανιάχου είχε επιφυλάξεις.

Αλλά ο Τραμπ είπε ότι όταν μίλησαν, ο Νετανιάχου συμφώνησε να προχωρήσει.

Τι λένε: «Είχαμε μεγάλη δεκτικότητα στο σχέδιό μας — κάθε χώρα του κόσμου ήταν υπέρ. Ο Μπίμπι είναι υπέρ. Η Χαμάς πήγε πολύ μακριά — θέλουν να το κάνουν. Τώρα θα πρέπει να το κλείσουμε», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν «πολύ χρήσιμος» πιέζοντας τη Χαμάς να προχωρήσει με την απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός άνθρωπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν εξαιρετικός», είπε ο Τραμπ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ερντογάν την Παρασκευή, πριν από την απάντηση της Χαμάς, και του ζήτησε να βεβαιωθεί ότι η Χαμάς δεν θα πει όχι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε στον Ερντογάν: "Έκανα πολλά για σένα και τώρα χρειάζομαι να κάνεις αυτό"», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ είπε στο Axios ότι ο πόλεμος στη Γάζα απομόνωσε το Ισραήλ διεθνώς και τόνισε ότι ένας από τους στόχους του για τον τερματισμό του είναι να αποκαταστήσει τη διεθνή θέση του Ισραήλ.

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη στον κόσμο. Τώρα θα ανακτήσω όλη αυτή την υποστήριξη», είπε.

Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς. Οι περισσότεροι ήταν άμαχοι.