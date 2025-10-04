Για τι κατηγορεί το Ισραήλ η Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, λέει ότι το σχέδιο της Ουάσινγκτον για εκεχειρία στη Γάζα ήταν «γεμάτο κινδύνους», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε την πρόταση για να επιτύχει αυτό που «απέτυχε» να κάνει κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το timesofisrael, ο Ναΐμ Κασέμ, ηγέτης της ομάδας, υπονόησε ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιούσε το σχέδιο ως πρόσχημα για να καταλάβει τη γη και να στερήσει από τους Παλαιστίνιους την αυτοδιάθεσή τους, αλλά λέει ότι η απόφαση για το αν θα το αποδεχτεί ήταν τελικά της Χαμάς.

«Στην πραγματικότητα, αυτό το σχέδιο είναι ένα σχέδιο γεμάτο κινδύνους», λέει ο Κασέμ σε ομιλία του στη μνήμη δύο διοικητών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του καταστροφικού πολέμου της τρομοκρατικής ομάδας με το Ισραήλ πριν από περίπου ένα χρόνο, τον οποίο πυροδότησε εξαπολύοντας επιθέσεις στη χώρα μια μέρα μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Είναι το σχέδιο του Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει να επιτύχει μέσω της πολιτικής, αφού απέτυχε να το επιτύχει μέσω στρατιωτικής δράσης, επιθετικότητας, γενοκτονίας και λιμού», προσθέτει.

Ο Κασέμ λέει ότι δεν θα «παρέμβει στη συζήτηση των λεπτομερειών» του σχεδίου Τραμπ, καθώς «τελικά, η παλαιστινιακή αντίσταση, η Χαμάς και όλες οι παρατάξεις είναι αυτές που συζητούν και αποφασίζουν τι θεωρούν σωστό».

Επιμένει, ωστόσο, ότι «πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σχέδιο του Μεγάλου Ισραήλ» - μια αναφορά σε μια ερμηνεία της επικράτειας του Ισραήλ που περιλαμβάνει όχι μόνο τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, αλλά και τμήματα της σύγχρονης Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας.

Ο Κασέμ λέει ότι ήταν στο χέρι κάθε ατόμου στην περιοχή να αντισταθεί σε αυτή την ιδέα, καθώς «το σχέδιο θα φτάσει σε αυτόν αργά ή γρήγορα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ισραήλ».